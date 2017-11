Matig Tottenham met de hakken over de sloot voorbij hekkensluiter

Tottenham heeft met de nodige moeite rode lantaarn Crystal Palace in eigen huis over de knie gelegd. Wembley kreeg geen spetterende pot voetbal te zien. Pas in de tweede helft kon Son het enige doelpunt in de match scoren. Door de puntendeling springen Jan Vertonghen, die de hele match speelde, en co. over Manchester United naar plek twee, maar de Red Devils moeten straks nog aan de bak tegen Chelsea.



Tottenham Hotspur heeft zondag op de elfde speeldag in de Premier League Crystal Palace geklopt met 1-0. Son Heung-Min (64.) brak tegen de rode lantaarn in de Engelse competitie even na het uur de ban.



Jan Vertonghen speelde bij de Spurs de hele partij, terwijl Mousa Dembélé bij de rust inviel. Hun ploegmaat Toby Alderweireld ontbrak met een blessure, net als Christian Benteke bij Palace.



Tottenham staat met 23 punten op de tweede plaats in de stand, die het moet delen met Manchester United. Romelu Lukaku en co komen later op de dag nog in actie op het veld van Chelsea. Ook leider Manchester City (28 punten) moet zondag nog aan de bak, het ontvangt in het Etihad Stadium Arsenal. Crystal Palace blijft hekkensluiter met vier punten.