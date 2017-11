Schandalig: Antwerp-supporters gooien met blikken van rookbom naar doelpuntenmaker

Heibel op de Bosuil na de 1-2 voor Charleroi. Cristian Benavente bracht de bezoekers voor de tweede keer in de match op voorsprong en ging vieren voor de supporters van Antwerp. Maar die konden die viering niet pruimen en de rood-witte aanhang bekogelde de doelpuntenmaker met lege blikken van rookbommen. Ook Lukebakio deelde in de regen van blikken vanuit het Antwerpse supportersvak. Ref Lardot legde match even stil om de supporters tot rust aan te manen na hun schandalige actie.