De Bruyne scoort opnieuw in topper: Rode Duivel vloert Cech rake schuiver

Uitblinken in toppers: Kevin De Bruyne kan het. Net als zijn winnende treffer tegen Chelsea, trof de Rode Duivel ook raak tegen Arsenal. En wederom een knappe goal. Eerst twijfelde De Bruyne niet op een afvallende bal, maar lag Cech in de weg. Geen halve minuut later moest de Arsenal-keeper zich toch gewonnen geven na een knappe een-twee tussen Fernandinho en De Bruyne en een goed gemikte kanonskogel van onze landgenoot met zijn linkervoet.