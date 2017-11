Beerschot-Wilrijk klaart de klus en pakt periodetitel in 1B

Groot feest bij Beerschot-Wilrijk. Enkele maanden nadat de Antwerpse club naar 1B promoveerde hebben ze zich tot periodekampioen gekroond in de voormalige tweede klasse na een 3-0 zege op het veld van Union. Ze moesten wel wachten tot in de tweede helft en twee goals in twee minuten voor de absolute bevrijding. In de slotfase zorgde Hoffer voor de kroon op het werk en zette hij het Antwerpse feestgedruis in gang. Want op het einde van het seizoen mogen ze zich opmaken voor de strijd voor een plek in de Jupiler Pro League.

Het was wel met bibberen en beven, de manier waarop Beerschot-Wilrijk de levensbelangrijke match om de periodetitel aanvatte op bezoek bij Union. Met 26 punten stonden ze samen met OH Leuven op kop en was de opdracht simpel: beter doen dan OHL, dat op hetzelfde moment op Lierse speelde, en de periodetitel was binnen.

Een vroeg doelpunt zou bevrijdend werken, maar tegen een stevig Union bleef de goal in de eerste helft uit. Nochtans kregen de Ratten er wel de kansen voor, maar de bal wilde er niet in. Nog niets aan de hand, want OHL kon ook niet scoren in Lierse.

Foto: Photo News

Maar toch was plots het doemscenario daar. Vlak voor de rust moest draaischijf Mo Messoudi naar de kant met een blessure. En daarbovenop kwam er ook onheilspellend nieuws uit Lier: OHL had gescoord. Beerschot-Wilrijk moest zo ook een goal maken om kans te maken op de eerste plek.

Ommekeer

Zeven minuten zouden de Beerschot-fans op de tanden buiten vooraleer ze in complete extase mochten uitbarsten. Guillaume François liep perfect in op een verre voorzet en kopte de openingstreffer tegen de netten. En dan ging het plots snel. Geen twee minuten later verdubbelde Alexander Maes de score na een keurige goal. De ommekeer was een feit, de periodetitel binnen. Helemaal toen OHL op het veld van Lierse volledig instortte en uiteindelijk nog met 2-1 ging verliezen. Hoffer maakte het feestje compleet met de 3-0.

Foto: Photo News

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency