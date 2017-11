Tiki-taka in Nederland: Feyenoord helemaal zoek gespeeld met geweldige combinatie

De supporters van ADO Den Haag zullen zich vanmiddag even in de ogen hebben gewreven tegen regerend landskampioen Feyenoord. De Nederlandse middenmoter pakte uit met een geweldige combinatie zoals we die enkel van het beste FC Barcelona normaal zouden zien. Met drie tikken in één tijd werd de Rotterdamse defensie volledig zoek gespeeld en ook de afwerking van Aaron Meijers mocht er best wezen. Een pracht van een doelpunt. Zodanig zelfs dat Feyenoord zo van hun melk was dat ze twee punten lieten liggen na een 2-2 gelijkspel.