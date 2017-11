Vanhaezebrouck niet tevreden na topper: “Club Brugge mag van geluk spreken”

Anderlecht en Club Brugge hielden elkaar in evenwicht in een fysieke topwedstrijd. En daar was vooral Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck niet tevreden mee. “Club is in de tweede helft ontsnapt”, klonk hij. Maar ook in het Club-kamp kijken ze terug op de topper als een gemiste kans. “We kregen grote kansen die we moesten afmaken”, vond Ivan Leko. En natuurlijk waren ze bij Anderlecht ook niet te spreken over de onterecht afgekeurde goal.

Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck vond zijn ploeg de betere, ook in de eerste 45 minuten. “Wij verdienen meer de zege dan zij”, klonk hij achteraf. “Club kreeg slechts twee kansen in de eerste helft, wij waren in balbezit de controlerende, dominante ploeg. Maar daaruit creëerden we te weinig. En als we dan eens een kans bij elkaar konden voetballen, werd die afgekeurd.”

Jammer, vond Vanhaezebrouck. “Met een goal zouden we meer ruimte hebben gekregen van Club. Maar bij 0-0 konden ze achteruit leunen en afwachten. En dan mogen ze ook nog van geluk spreken dat ze zijn ontsnapt aan een tegendoelpunt, want anders hadden we gewonnen.”

Maar net voorin lag het probleem, zag ook Vanhaezebrouck. “We vonden elkaar makkelijk, maar voorin misten we slagkracht. Gerkens vond ik onze gevaarlijkste man. Normaal scoort die met de ogen dicht, maar vandaag wilde het niet lukken voor hem. Harbaoui? Hij heeft hard gewerkt en mag terugblikken op een sterke partij.”

Foto: Isosport

Club-coach Ivan Leko: “Gemiste kans”

In de eerste helft leek Club Brugge op weg om na 19 jaar dan toch eens te winnen in Anderlecht, maar blauw-zwart kon een sterke eerste helft niet verzilveren.

“Dat is erg jammer”, reageerde Club-coach Ivan Leko. “Ik vond onze eerste helft echt heel erg goed. We waren de betere ploeg en kregen drie heel grote kansen die je moet afmaken. Ik zag op alle vlakken een goed Brugge maar als je wil winnen moet je efficiënt zijn en 90 minuten het niveau volhouden.”

Foto: Photo News

De tweede helft was inderdaad een groot verschil. “De tweede bal was telkens voor Anderlecht en onze balcirculatie was niet zo snel meer. We speelden ook te traag, terwijl ons voetbal juist snel is met veel beweging en automatismen zoals in de eerste helft.”

Vossen en Diaby mochten verrassend starten maar moesten in de tweede helft weer plaats ruimen voor Dennis en Wesley. “Ik vond Vossen en Diaby heel goed, Diaby had wel moeten scoren maar ze hebben 60 minuten veel gelopen en dat was erg belangrijk voor ons, zowel defensief als offensief. Of ik blij ben met een punt of dit zie als een gemiste kans? Toch eerder als een gemiste kans.”

Sven Kums: “Onterecht afgekeurd doelpunt”

Sven Kums speelde zijn eerste kraker tegen Club Brugge als Anderlecht-speler, maar hij droop na afloop ontgoocheld af. “In de tweede helft maken we de kansen niet af. Doen we dat wel, dan houden we de drie punten thuis. Dat is jammer.”

Anderlecht scoorde wel in de eerste helft, maar zag de goal afgekeurd voor buitenspel. “Onterecht”, vond Kums. “Dat doelpunt was een geldig doelpunt. Als die telt, krijgen we een andere wedstrijd. Maar we hadden sowieso meer rust aan de bal moeten hebben en we missen die goal. We wilden deze match gebruiken om dichter te komen op Club, maar dat is niet gelukt. Maar ach, de competitie is nog lang.”

Foto: Photo News

Hans Vanaken: “Betere keuzes moeten maken voorin”

Hans Vanaken toonde zich achteraf tevreden met de puntendeling. “De overwinning zat er vanavond wel in, maar op het einde mogen we tevreden zijn met deze 0-0. En dat is ook een correcte uitslag. In de eerste helft waren wij beter, in de tweede helft pakten zij de match in handen.”

Vanaken was vooral verrast dat paars-wit hem zo veel ruimte gaven. “En niet alleen in de omschakeling. Ook als we de bal gewoon hadden, lag er aan de andere kant van het veld veel ruimte. Maar we hebben daar niet genoeg gebruik van gemaakt. Ook voorin hadden we betere keuzes moeten maken in de laatste fase. Zo zouden we meer één op één gekomen zijn met de doelman.”