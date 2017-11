Vier discutabele fases in topper maar geen videoref: werden goals terecht afgekeurd en bleef rode kaart terecht op zak?

Anderlecht en Club Brugge hebben zondag niet gescoord in de topper van de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League. Er was verrassend genoeg geen videoref voorzien voor de topper, nochtans had scheidsrechter Laforge bij vier discutabele fases wat hulp kunnen gebruiken...

1) Onterecht afgekeurd

Anderlecht Anderlecht Club Brugge Club Brugge , die de voorkeur kreeg op Teodorczyk, deed voor rust de netten trillen na een afgeweken schot van Kums.

Scheidsrechter Nicolas Laforge keurde het doelpunt van de Tunesiër onterecht af voor buitenspel.

2) Terecht afgekeurd

In de tweede helft werkte Harbaoui zijn tweede goal van de avond voorbij doelman Hubert. Na afleggen van Kara werkt de spits de bal in doel maar ook deze keer werd hij wel afgevlagd voor buitenspel. Terecht.

3) Geen tweede geel

De spelers lieten zich in de eerste helft nog opmerken met enkele stevige duels, zo ontsnapte Abdoulay Diaby aan rood. De spits had net geel gepakt toen hij vol in duel ging met Leander Dendoncker.

4) Donkergeel

Ook Harbaoui liet zich nog van zijn minste kant zien met een venijnige elleboog, die slechts geel kreeg:

Club Brugge claimde tot slot overigens nog een strafschop na vermeend handspel van Spajic maar die beroerde de bal met de arm in een tackle met de hand voor zijn lichaam: