Supporters gooien blikken naar spelers maar daarom ontsnapt Antwerp aan een monsterboete

Uitblinker Cristian Benavente scoorde twee keer voor Charleroi op het veld van Antwerp (1-3), maar moest dat bekopen. Hij werd bekogeld door de Antwerp-supporters en geraakt door een leeg vuurwerkblik. De wedstrijd lag enkele minuten stil, maar Antwerp ontsnapt aan een monsterboete vanwege de Pro League... omdat de spelers op het veld bleven staan.

LEES OOK: Antwerp-supporters gooien met blikken van rookbom naar doelpuntenmaker

“We hebben een nieuw reglement dat clubs bestraft met een boete van 25.000 euro als incidenten met supporters leiden tot het tijdelijk stilleggen van een wedstrijd, maar daarvoor moeten de spelers binnengaan richting kleedkamers”, legt CEO van de Pro League Pierre François uit. Aangezien de spelers van Antwerp en Charleroi op het veld bleven staan terwijl de match stillag, ontsnapt Antwerp aan die boete.

In tegenstelling tot de Europese voetbalbond UEFA heeft noch de Pro League, noch de Belgische voetbalbond een specifiek reglement dat clubs bestraft als supporters voorwerpen op het veld gooien. In Europa staan daar zware boetes op, die oplopen naar gelang het aantal objecten. De straffen gelden ook zonder dat iemand geraakt wordt of de wedstrijd wordt stilgelegd.

Antwerp kan enkel nog via een omweg bestraft worden. Het bondsparket van de Voetbalbond kan Antwerp vervolgen wegens het schaden van het imago van het voetbal. De Geschillencommissie kan daarvoor een maximumboete van net geen 2.500 euro opleggen voor een eerste vergrijp en het dubbele bij recidive. Scheidsrechter Jonathan Lardot nam de incidenten alvast op in zijn wedstrijdverslag. De supporters die voorwerpen gooien kunnen vervolgd worden op basis van de Voetbalwet, zowel op initiatief van Antwerp als van de politie.

Antwerp-speler Jelle Van Damme was er snel bij om het bewuste vuurwerkblik terug over de boarding te gooien voor een official het kon oprapen. Maar een ander vuurwerkblik belandde wel in handen van de scheidsrechters.