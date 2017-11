COMMENTAAR CHEF VOETBAL. Topper was een maat voor niets

Club Brugge in het begin van de wedstrijd, Anderlecht op het einde van de match. Dat waren de perioden waarin de twee toppers uit onze competitie, die straks onder elkaar zullen uitmaken wie kampioen wordt, de wedstrijd naar zich toe hadden kunnen trekken. Beide teams bleven in gebreke omdat de afwerking op het niveau stond van het voetbal dat ze doorgaans afleverden: veel te slordig. Te onnauwkeurig, met hun doorgaans meest onderlegde spelers als voornaamste zondaars. Zo werd het een maat voor niets. Het verschil blijft hetzelfde, de onderlinge krachtsverhouding ook.

Club Brugge noemde zich achteraf de morele winnaar. Om dat gevoel hard te maken, was toch meer overwicht nodig geweest. Anderlecht worstelde in de aanvangsfase met zichzelf. Club had daar afstand moeten ...