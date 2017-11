ANALYSE. Hoe Leko voorkwam dat Vanhaezebroucks verrassingen hem in verlegenheid bracht tijdens topper

Hij heeft het geprobeerd hoor, Hein Vanhaezebrouck. En Ivan Leko was achteraf niet te trots om toe te geven dat hij verrast was door de tactische aanpassingen van Anderlecht. Maar of ze hem van de wijs gebracht hebben? Dat niet. Club slaagde er voor rust in om zijn eigen voetbal te spelen en Anderlecht in verlegenheid te brengen. Pas toen paars-wit na rust de duels begon te winnen, liep het een pak beter. Analyse van de trukendoos van Hein.