Tienersensatie KV Mechelen doet zelfs straffer dan Mbappé, Anderlecht heeft spijt: “Iedereen kan zich vergissen”

Of de trainer nu Ferrera, Caluwé of Jankovic heet, er is één constante bij KV Mechelen: Hassane Bandé. De 19-jarige Burkinees scoorde opnieuw, kroonde zich tot co-topschutter én tot strafste tiener van Europa. Ook de scouts – zelfs de technisch directeur van PSV – zagen dat het goed was.

De youngster staat op de radar van Anderlecht, PSV, Newcastle, Benfica en Valencia

Wat een week voor Hassane Bandé. Maandag, op zijn 19de verjaardag, werd de aanvaller van KV Mechelen voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg van Burkina Faso. En zaterdag stelde hij, op assist van Matthys, de tweede seizoenszege van KV veilig. Aleksandar Jankovic, die donderdag op training voor het eerst kennismaakte met de jonge spits, was na afloop lovend. “Hassane is nog een jonge jongen, maar toch al een topspeler. Het strafste vind ik dat hij in een moeilijke context (KV stond laatste, nvdr.) toch zijn verantwoordelijkheid neemt en de bal blijft vragen.”

Met die bal deed hij heel goeie dingen, zoals zijn tegenstander Budde voor schut zetten. En dus opnieuw scoren. Het was zijn achtste competitiegoal, waarmee hij co-topschutter is. Thelin (Waasland-Beveren) draagt wel nog de Gouden Stier, want hij heeft meer uitgoals.

Anderlecht heeft spijt

We schreven het ook vooraf: op de tribune keken al erg veel geïnteresseerde clubs toe. Zo volgt landskampioen Anderlecht Bandé op de voet. Bij paars-wit was hij vorig jaar op proef, maar kreeg hij geen contract. Daar hebben ze in Brussel nu al spijt van. Ook bij onze noorderburen is hij in beeld. PSV ging hem komen bekijken en wat bleek: technisch directeur Marcel Brands himself was aanwezig. Daarnaast waren er nog andere subtoppers die hem op de radar hebben en met een positief rapport huiswaarts keerden: Newcastle, Sporting, Benfica, Valencia en Villarreal.

Het is niet meer dan logisch, want Bandé is met acht goals en één goal om de 82 minuten zelfs de strafste tiener van Europa. En aangezien hij nog maar deze zomer overkwam van Burkina Faso, van Salitas FC, leert zowat elke club hem nu pas kennen.

Zelf blijft hij wel met de voetjes op de grond en blijft hij rustig onder de toenemende interesse. “Met een transfer zit ik helemaal niet in mijn hoofd. De interesse van die clubs is leuk en ooit wil ik wel hogerop, maar ik ben volledig gefocust op KV Mechelen. Ik kan hier spelen, groeien en hopelijk ook blijven scoren”

Dat Anderlecht nu belangstelling toont terwijl het hem vorig jaar liet glippen, is uiteraard opvallend, maar hij moet erom lachen. “Iedereen kan zich vergissen. Ze hadden al genoeg spelers, vandaar dat ze mij geen kans gaven.”

Dat deed Malinwa dus wel, met dank ook aan de intussen ontslagen Yannick Ferrera, die hem tijdens zijn proefperiode in maart naar waarde schatte. Het komt er nu op aan om te blijven bevestigen. Niet evident, want de verdedigers gaan steeds meer naar hem kijken. “Maar ik probeer gewoon plezier te maken. En ik fixeer me zeker niet op die titel van topschutter.”

Ook bij de nationale ploeg wil hij nu indruk maken. “De assistent-bondscoach had me al gebeld om me te feliciteren met mijn parcours. Ik ga nu alles geven voor mijn land. En het is ook een kans om mijn familie nog eens terug te zien, want dat is al vier maanden geleden. (glimlacht) Ik heb er zin in.”