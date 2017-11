Vital Borkelmans legt zijn ziel bloot in boek: “Ik stond dag en nacht klaar voor Wilmots”

Eeuwige optimist. Zo heet het boek van Vital Borkelmans (54). De man die meer dan 500 wedstrijden in eerste klasse speelde, heeft zijn levensverhaal neergeschreven. Zijn voetbalcarrière leest als een aaneenrijging van hoogtepunten en leuke anekdotes, maar daartegenover staan ook de talrijke tegenslagen in zijn privéleven. Opa Willem die na jaren in de mijn op zijn 49ste overleed aan een stoflong, zeven collega’s die twee uur nadat zijn shift erop zat omkwamen in de mijn, gokverslaafd, bedrogen door een zakenpartner, zoon Jelle in de cel voor hooliganisme, ... Als je dan nog kan lachen, ben je een eeuwige optimist. Hierbij een voorpublicatie uit zijn boek waarvan hij, getrouw aan zijn inborst van ‘schone mens’, per verkocht exemplaar één euro schenkt aan ‘Kom op tegen Kanker’ en één euro aan ‘Hand in Hand: Samen tegen Reuma’.

Over de mijnen: “Ik denk elke dag aan mijn dode kompelvrienden”

De mijn betekende dus heel veel voor Vital. Zowel in zijn persoonlijk leven als in zijn voetballoopbaan.

“Ik heb er vrienden gemaakt voor het leven, maar ook verloren. Ik heb ­kompels weten sterven. Ik denk elke dag terug aan de ontploffing van 1984: zeven doden. Ik kan hen niet vergeten. Met mijn vriend Viggo had ik om 16 uur net mijn shift afgerond. In dezelfde gang ontplofte twee uur later het gas. Ik was op dat ogenblik aan het ­trainen met ­Patro – het veld lag op wandelafstand van de mijn – en ik keerde onmiddellijk terug. Ik zie nog elke dag die beelden: duizenden ­mensen voor de mijn. Ouders, kinderen, vrouwen, broers en zussen. Ze stonden daar angstig te wachten op nieuws van de mensen die onder de grond zaten. Als er iemand werd gered: applaus. Koude rillingen krijg ik er nog van. Dan werd het droevige nieuws meegedeeld dat er zeven van ons bezweken waren. Een ontploffing geeft kompels geen enkele kans: de CO2 snijdt vooraf je adem af en je stikt. Dan volgt de vonk en ontploft het.”

“Ik woonde alle begrafenissen bij. Snikkend tussen en met duizenden kompels-kameraden. De koning en ­enkele ministers boden hun medeleven aan. Dat is mooi, maar tegelijk vroegen we ons af waarom zij slechts kwamen ná de rampen. Ze hielden weinig ­rekening met de veiligheidseisen die de mjnwerkersbond al vooraf had ingediend.”

Over Jan Ceulemans: “In België stak Caje er echt bovenuit”

In de competitie verliep het stroef. Begin november 1989 keek Club tegen een zwarte week aan. Bekeruitschakeling op Standard (3-2), verlies in de Europacup tegen Rapid Wien (4-3) en thuisnederlaag voor de competitie ­tegen Antwerp (0-2). “We stonden op dat moment zeven punten achter op leider Anderlecht. Leekens leek radeloos: het werd een alles-of-nietsmatch op Racing Mechelen voor hem. Daar presteerden we pas écht ondermaats in de eerste helft: op voetbal leek dit in de verste niet, op ploeteren wel. ­Tijdens de pauze begon Georges met alles te gooien en hij schreeuwde ons toe. Hij voelde dat het gedaan kon zijn. Toen liet de Caje zich van zijn typische kant zien. Hij stond recht en zei rustig maar kordaat: Trainer, zet je neer. En hij herhaalde dat een keer of drie, want Georges bleef maar tieren. In die hoge kleedkamer van Racing stond in het midden een grote tafel. De Caje zette er zich op en sprak op de hem kenmerkende wijze met zijn Liers accent: Luistert goed allemaal mannen. Als ge den bal hebt, kijkt naar mij. Ik sta altijd vrij, geeft hem gewoon. En dat deden we. Hij scoorde en we wonnen die match met 1-2 in de allerlaatste seconde toen Farina een hoekschop binnen duwde. Daar keerde het tij. Van dan af ­verloren we niet meer, pakten nog amper een tegendoelpunt en ­wonnen vaak dankzij de combinatie conditionele sterkte en groepsgeest. Onze groep klikte aan elkaar en gedroeg zich ook zeer volwassen. Als ­gevolg van die beruchte supportersavonden op maandag. Daar doken we met de fans altijd de kroeg in.”

“Caje was echt onze patron: een beest van een mens. Werkte altijd met hart en ziel voor Club. En Club heeft hem later ook gekraakt tot in zijn ziel. Caje bleef altijd sereen, gebruikte nooit harde woorden en gedroeg zich rustig. Ik beschouw Caje als de beste ­Bel­gische speler van zijn tijd en als een ­internationale topper. Hij voetbalde altijd vooruit, richting doel. Hij bleef ook die lijn volgen. Caje keek naar wat zijn spits uitvoerde en koos dan voor een andere beweging: Daar ga ik ­scoren! En dat gebeurde dan meestal. Ik trainde dagelijks nog een uur op centers. Dat wierp zijn vruchten af voor Caje. Hij was een speciale speler, de beste met wie en ook tegen heb ­gevoetbald.Ik herhaal: in België stak hij er écht bovenuit.”

Over het WK 1998: “Negentig procent van de spelers was ladderzat”

“België dwong onverwacht de ­kwalificatie af voor de Coupe du ­Monde 1998 in Frankrijk met op­vallende zeges in Wales en Turkije en na barrage­matchen tegen Ierland. ­Leekens werd ingehaald als verlosser. En dat duurde nog een tijdje. Meer precies tot minuut zestig van de ­tweede match met ­Mexico als tegenstander. In de ­openingspartij tegen het ijzersterke Nederland, dat vertrok als een van de favorieten voor de wereld­titel, dwongen we een 0-0 af. Op mijn 35ste hield ik eerst Clarence Seedorf, die enkele weken eerder met Real ­Madrid de Champions League had ­gewonnen, en nadien Marc Overmars, net kampioen van Engeland geworden met Arsenal, uit de match. Seedorf was amper 22. De Nederlandse televisie ­interviewde ons en de commentator vroeg ­Clarence of hij mijn leeftijd kende. Die antwoordde ontkennend en hij kreeg meteen een veeg uit de pan: Hij kon wel je papa zijn en je maakte niets klaar tegen hem. Seedorf stond ­beteuterd te ­kijken.”

“Omdat we de 0-0 beschouwden als een overwinning, vierden we ­nadien een flink feestje. Koen ­Wauters gaf een optreden. ­Enzo ­Scifo toonde zijn zangkwaliteiten met Marina van Rocco ­Granata. Door de hitte én de euforie dronken we stevig door. Ik overdrijf niet als ik beweer dat meer dan negentig procent van de groep ladderzat was. We gooiden op het einde met glazen naar elkaar. De dag nadien werd de training van 10 uur naar 13 uur verplaats. In de bus raakten we allen onwel van ons ­eigen alcoholverbruik.”

Over Marc Wilmots: “Het verlies van een vriend doet me pijn”

Marc Wilmots en Vital ­Borkelmans, ze leken een onver­brekelijke voetbalband voor het ­leven te hebben gesmeed. Dat ­veranderde na het einde van het bondscoachschap van Wilmots. Die ging van dan af zijn eigen weg.

“Wij noemden elkaar broers. We hadden een uitstekende relatie. We verwezenlijkten zaken voor het ­Belgisch voetbal waar men jaren van zal genieten. Ik stond dag en nacht voor hem klaar. Ik was steeds ­positief. Ik geloofde in hem. Ik vind het dus bijzonder pijnlijk dat het zo is afgelopen. Sinds zijn vertrek naar Ivoorkust heb ik niets meer van hem vernomen. Zelfs geen berichtje bij mijn verjaardag. Terwijl we met onze vrouwen een prachtige ­vakantie in Venetië hadden. Zijn vrouw is top, zijn kinderen ook. Ik kan het niet verklaren. Ik sta gewoon perplex dat ik mijn beste vriend verlies. Dat was hij de voorbije vier jaar toch ­geworden. Toch weiger ik een slecht woord over hem te vertellen. Zeker de eerste twee jaar hebben we echt samen gepresteerd. De kwalificatie voor de wereld­beker in Brazilië, dat was echt ons werk en dat van niemand ­anders. Wij ­creëerden deze groep en dokterden er een plan voor uit. We hebben er ons uren en uren over ­gebogen. Hij ligt me nog steeds na aan het hart. Voor mij kan het nog steeds goed komen tussen ons. ­Niemand kan ons afpakken dat we de Rode ­Duivels en België terug op de internationale kaart hebben ­gezet met onze kwalificaties: voor het eerst sinds 2002 richting ­Wereldbeker en voor het eerst sinds 1984 (in 2000 was België rechtstreeks geplaatst) nog eens naar een EK.”

