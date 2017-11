Opa aan de top: zo gaf 72-jarige Jupp Heynckes Bayern weer klasse (en dus bereidt Anderlecht zich best goed voor)

Jupp Heynckes is 72 jaar, maar heeft het nog altijd. De oudste trainer ter wereld boog met Bayern München in amper een maand vijf punten achterstand op Dortmund om in een voorsprong van zes punten. Anderlecht krijgt over twee weken een andere ploeg te bekampen dan in de heenmatch.

De uit pensioen teruggekeerde Jupp Heynckes heeft op zijn 72ste nog altijd de magie van zijn vorige drie periodes bij Bayern. Zaterdag won de oudste coach ter wereld zijn ­eerste echte test sinds hij vorige maand overnam van Ancelotti: 1-3 bij Dortmund. Met Ribéry, Coman en Müller in de lappenmand blijft Bayern – vergeleken met de absolute topteams in Europa – een matig elftal, maar Heyn­ckes heeft hen wel weer het kenmerkende aura van onoverwinnelijkheid bezorgd. Sinds zijn komst won Bayern al zijn zeven wedstrijden. Het scoorde 17 keer en kreeg slechts 3 goals tegen.

Duidelijke structuur

De Rekordmeister is omgetoverd van een dolende bende in een stabiele ploeg die tegenstanders gefrustreerd achterlaat. Heynckes – die in het seizoen 2012-2013 de Supercup, Bundesliga, beker én Cham­pions League won met Bayern – heet een schoolmeester te zijn, iets wat hem in de nadagen van zijn carrière werd verweten. Maar die aanpak blijkt nu wel te werken: tactisch subtiele ingrepen en zijn compromisloze eis van professionaliteit, overgave en efficiëntie staan voorop.

Zijn belangrijkste ingreep: de rehabilitatie van Javi Martinez als middenvelder. De Spanjaard zorgt voor stabiliteit en straalt die ook uit. “We zijn veel stabieler geworden sinds de komst van de nieuwe coach”, aldus Arjen Robben. “Hij geeft ons een duidelijke structuur. Een maand geleden had niemand geloofd dat we vandaag zes punten voor zouden hebben op Dortmund.”

Toen Anderlecht bijna twee maanden geleden met 3-0 verloor tegen een weinig indrukwekkend Bayern werd dat terecht een gemiste kans genoemd. Over goed twee weken krijgt Anderlecht in de terugmatch een efficiënte en moeilijk te ontwrichten machine tegenover zich. Anderlecht-coach Vanhaezebrouck zal zich dan op zijn 53ste even piepjong voelen. 1964, zijn geboortejaar, was het jaar waarin Heynckes als profvoetballer debuteerde bij Borussia Mönchengladbach.

Op klasse staat geen leeftijd.