Nul over de hele lijn voor Mourinho: geen goals, geen punten, geen handdruk (al kregen zwoegende Lukaku en Fellaini opniew lof)

Nul goals, nul punten en ook nul handdrukken met Eden Hazard voor en Antonio Conte na de wedstrijd. Manchester United-manager José Mourinho droop gisteren met lege handen af bij zijn ex-club Chelsea. Romelu Lukaku staat nu zes wedstrijden droog en ziet Manchester City uitlopen tot acht punten.

“Wat had ik moeten doen? Hem achterna hollen naar de middenstip?” United-coach José Mourinho kreeg achteraf de vraag waarom zijn collega Antonio Conte hem niet de hand ging schudden na de 1-0-nederlaag in Stamford Bridge. “Ik schudde handjes met de mensen die er waren. Eén van hen was zijn broer, een assistent, dus ik geloof dat ik mijn plicht gedaan heb door handen te schudden met zijn broer en zijn assistenten. Ik hoefde niet te wachten op hem en hij niet op mij.”

Conte – in zijn hoofd nog meer voetballer dan trainer – was het veld opgerend om de zege te vieren met zijn spelers. Tijdens de 1-0 van Alvaro Morata, op assist van César Azpilicueta, had hij al denkbeeldig de bal mee binnengekopt. De Italiaan leefde op na de 3-0-pandoering tegen Roma in de Champions League.

Toen Conte terug bij de zijlijn kwam, was Mourinho al in de tunnel verdwenen. Ook voor de wedstrijd was er een ongemakkelijk moment geweest toen Mourinho al zijn oud-spelers van bij Chelsea begroette, met uitzondering van Eden Hazard. Was het Hazard die Mourinho de rug toekeerde of trok Mourinho zijn hand terug toen hij Hazard zag aankomen? De nummer tien van Chelsea liep zijn oud-trainer in elk geval straal voorbij.

Voor het tweede jaar op rij moet Mourinho zonder punten Stamford Bridge verlaten. Sinds hij manager van Manchester United werd, kon hij nog nooit een wedstrijd tegen de top 6 op verplaatsing winnen.

“Het was een grote strijd”, blikte Mourinho terug. “Twee sterke ploegen tegen elkaar. Tactisch, emotioneel en fysiek. Het team dat het eerst scoorde, zou waarschijnlijk winnen omdat we beiden defensief goed stonden. Chelsea scoorde voor ons, maar we reageerden goed na de goal en hadden kans om gelijk te maken. Dat zou een eerlijker resultaat zijn geweest.”

Mourinho wees ook naar de afwezigheid van enkele belangrijke spelers. Vooral het ontbreken van Paul Pogba speelt de Red Devils parten. Sinds de Fransman is uitgevallen, heeft zijn maatje Romelu Lukaku niet meer gescoord. Gisteren werd hij voor de wedstrijd uitgejouwd door de Chelsea-aanhang. Begrijpelijk, omdat hij afgelopen zomer United boven Chelsea verkoos.

Vroeg in de eerste helft dwong Lukaku Thibaut Courtois tot een redding. Maar voor het grootste deel van de wedstrijd bleef hij onbereikbaar in de spits. Na negen wedstrijden met minstens een goal staat Lukaku nu zes matchen droog.

“Ik kijk niet naar de statistieken, ik kijk naar de match”, zette Mourinho zijn zomeraanwinst uit de wind. “Vanop de bank zie je het op een andere manier. Niet cijfermatig, maar analytisch. Ik ben blij met zijn werkkracht, zijn houding en zijn motivatie. Hij had een goeie kans, die gered werd door de keeper. Hij creëerde ruimte voor Martial en Rashford op het einde van de wedstrijd. Ik ben blij en wil niet naar de statistieken kijken.”

Antonio Conte kon opnieuw een beroep doen op zijn kleine Franse stofzuiger Kante en dat maakte een wereld van verschil. Samen met zijn landgenoot Tiemoué Bakayoko nam hij de maat van Matic (ex-Chelsea) en Herrera. Beiden United-middenvelders lieten zich kennen met overtredingen op Eden Hazard. Net als in de voorgaande ontmoetingen met United werd de Belg van Chelsea geviseerd door United. Mogelijk ligt daar de oorzaak voor de ongemakkelijke verhouding tussen Eddie en zijn gewezen coach.

Fellaini geprezen

Tot slot was er ook nog een belangrijke rol vor Marouane Fellaini. De middenvelder vierde zijn comeback na blessure en werd na de 1-0-achterstand als joker ingebracht. United ging met meer druk naar voren voetballen en na een mooie borstcontrole dwong Fellaini Courtois in het slot tot een redding voor de 1-1. Maar net zo goed was hij verantwoordelijk voor de 2-0, want Morata kon bijna profiteren van een verkeerde controle.

“Fellaini was fantastisch voor mij”, zei Mourinho. “Voor zijn ploegmaats, de fans, het team en de club, want hij trainde gisteren (zaterdag, nvdr.) voor het eerst met de ploeg en was beschikbaar om in te vallen en het team te helpen toen we hem nodig hadden. Dat verdient een compliment.”

De Portugees hoopt nu dat ook Pogba, verdediger Rojo en Zlatan Ibrahimovic terugkomen om het team een tweede adem te geven. “Acht punten achterstand op City is veel, maar een kloof van acht punten in de Premier League is minder groot dan in de Portugese, Spaanse of Duitse competitie.”

