Marouane Fellaini loopt “aanzienlijke schade” op en trekt naar rechtbank tegen sponsor

Marouane Fellaini heeft zijn schoenensponsor New Balance voor de rechtbank gedaagd. Volgens The Sun zou Fellaini de kledingfabrikant “slechte kwaliteit” verwijten en een schadevergoeding van 1,1 miljoen pond (1,3 miljoen euro) eisen. De materiaalman van United zou zijn schoenen moeten stomen en uitrekken vóór hij ze kan aantrekken. De schoenen zouden zijn voeten “aanzienlijke schade” hebben toegebracht en Fellaini zou hierover bij het merk “herhaaldelijk geklaagd” hebben.

De achtergrond van het dispuut is een contract ter waarde van 600.000 pond (675.000 euro) voor vier jaar dat New Balance eenzijdig zou hebben opgezegd. Volgens het merk is er geen kwaliteitsprobleem en zou Fellaini herhaaldelijk om nieuwe schoenen hebben gevraagd.

In het verleden brak ook Vincent Kompany met New Balance. Naar verluidt had ook hij vragen bij de kwaliteit.