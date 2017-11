Belgische ex-voetballer van Standard en Genk (34) overleden na blikseminslag

Droevig nieuws: Denis Dasoul, een Belgische ex-voetballer van Standard, Genk en Antwerp, overleed op 34-jarige leeftijd toen hij getroffen werd door bliksem terwijl hij aan het surfen was voor het eiland Bali.

De voormalige verdediger van Standard, Genk en Antwerpen was een avonturier, ook al tijdens zijn professionele carrière. De Luikenaar genoot zijn jeugdopleiding bij Standard maar koos in 2001 al snel voor buitenlandse passages in Italië ( Perugia, Foggia), Oostenrijk (Bregenz) en zelfs Australië (Melbourne). Hij voetbalde ook even in eigen, land voor Genk (2002), Antwerp (2004) en Union (2006).

De voormalige jeugdinternational (U17 tot U21) hing in 2015 bij Val Fassotte zijn schoenen aan de haak en trok opnieuw richting Australië op zoek naar avontuur. Het surfen werd hem afgelopen woensdag echter fataal toen hij getroffen werd door een blikseminslag voor het eiland Bali.