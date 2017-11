Officieel: dit is het nieuwe shirt van de Rode Duivels, een eerbetoon aan iconische truitjes van 1984

De Belgische voetbalbond (KBVB) presenteerde vandaag het nieuwe thuistenue voor het Belgische nationale elftal, waarmee de Rode Duivels zullen aantreden op het WK 2018 in Rusland. Het nieuwe thuisshirt is geïnspireerd op het iconische shirt uit 1984: kenmerkende details zijn de opvallende grafische print op de borst en het bondslogo dat centraal op het shirt is geplaatst.

De Rode Duivels zullen voor het eerst op het veld in het nieuwe tenue te zien zijn in de thuiswedstrijd tegen Mexico, nu vrijdag op 10 november.

Inspiratie uit jaren ‘80

“Het shirt is een moderne interpretatie van het shirt dat in de jaren ’80 door de Rode Duivels gedragen werd, met de opvallende grafische print en centraal geplaatst bondslogo”, klinkt het in het persbericht. “Voor het shirt is gekozen voor een v-hals. De namen en nummers op het shirt zullen in het geel gedrukt worden. Voor zowel het broekje als de kousen is ook gekozen voor een rode kleur met gele accenten.”

Foto: rr

Ook nieuwe trainingscollectie

Naast het thuistenue, wordt vandaag ook de nieuwe trainingscollectie van de Rode Duivels geïntroduceerd. De trainingscollectie kent zwart als basiskleur, met geel en rood als accentkleuren als speelde verwijzing naar de Belgische driekleur.

De Rode Duivels zullen morgen, dinsdag 7 november, voor het eerst te zien zijn in de nieuwe trainingscollectie. Vanaf vandaag start de verkoop van het thuistenue en trainingscollectie, onder meer in de KBVB webshop en op adidas.be. Het shirt kost 89,95 euro.

