Wat nu Witsel? Club verliest trainer Cannavaro na topprestatie, (bekende) vervanger al gevonden

Witsel en Cannavaro leverden dit weekend met Tianjin nog een topprestatie door zich tot ieders verbazing te plaatsen voor de voorrondes van de Aziatische Champions League. Tianjin klopte namelijk landskampioen Guangzhou Evergrande, terwijl Hebei na een onwaarschijnlijk slot met 5-4 verloor bij Shandong Luneng.

Die topprestatie werd onder andere gevierd door Cannavaro in de lucht te gooien, maar twee dagen later is het sprookje voorbij. De Italiaan is niet langer coach van Witsel en co. Hij wordt vervangen door Paulo Sousa, ex-speler van Juventus en tot vorig seizoen trainer bij Fiorentina. De vraag is of die even grote fan zal zijn van de Rode Duivel. Cannavaro was een van de redenen waarom Witsel richting China trok.

Cannavaro zal naar alle waarschijnlijkheid niet lang zonder werk zitten. Hij zou namelijk trainer worden van… Guangzhou Evergrande. Bij de landskampioen stapte Luiz Felipe Scolari zoals verwacht op na het behalen van een derde Chinese titel. Opvallend: Scolari verving in 2015 Cannavaro als coach van de grootste club uit China.

Tianjin Quanjian has announced today that Paulo Sousa, the former head coach of Basel and Fiorentina, is appointed as the new head coach of the club to replace Fabio Cannavaro, who is likely to move to Guangzhou Evergrande soon. pic.twitter.com/ogYRRsFrIJ