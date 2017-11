Het is nu officieel: Italiaanse legende Andrea Pirlo is voetballer af

Hij had het vorige maand al aangekondigd maar afgelopen nacht was het zover. Andrea Pirlo heeft zijn laatste wedstrijd als voetballer gespeeld. Zijn New York City werd in de MLS play-offs namelijk uitgeschakeld door Columbus Crew.

LEES OOK: De genialiteit van Andrea Pirlo in vijf momenten: van “de pass die zijn carrière veranderde” tot “Mister Panenka”

De satellietclub van Manchester City wist wat het voor eigen publiek moest doen: de 4-1 nederlaag uit de heenwedstrijd rechtzetten. Een moeilijke maar niet onmogelijke opdracht, zo bleek. NY City kreeg al snel een penalty na een fout van Frederic Brillant (onder andere ex-KV Oostende) op Rodney Wallace. David Villa faalde niet: 1-0. Columbus scoorde bijna tegen via Federico Higuain, de broer van Juventus-spits Gonzalo, maar doelman Sean Johnson werd niet gestraft voor zijn foutje.

Vroeg in de tweede helft scoorde City dan een tweede keer. Crew-verdediger Jonathan Mensah Andraz Struna in zijn eigen doel devieerde. De thuisploeg moest dus nog maar een keer scoren om door te stoten naar de Eastern Conference Finals (de halve finale, red.) tegen Toronto FC. De ploeg van trainer Patrick Vieira kreeg kansen via Maxi Moralez, Jack Harrison en Rodney Wallace maar het bleef zoeken naar dat geniale moment.

Vieira gooide in het slot Pirlo dan op het terrein, maar ook de Italiaan kon niets meer forceren. Meteen goed voor zijn laatste minuten als voetballer. “Ik denk dat Andrea veel heeft betekend voor deze club”, stelde Vieira na afloop. “Hij is enorm professioneel geweest en een geweldig voorbeeld voor de jonge spelers die we hebben.”

Pirlo neemt afscheid van de MLS met één goal en negentien assists in 62 wedstrijden. Hij maakte natuurlijk zijn grootste successen mee in Italië bij Milan en Juventus. ‘Il Maestro’ won uiteindelijk zes keer de Serie A, twee keer de Champions League, twee keer de Coppa Italia, drie keer de Italiaanse supercup en werd in 2006 wereldkampioen met de Azzurri.

Salute to @pirlo_official on an incredible career. pic.twitter.com/njcJLGdJaZ — FC Bayern US (@FCBayernUS) 6 november 2017

Quite the end for Pirlo: six minutes on a baseball field in a lost season. — Andrew Das (@AndrewDasNYT) 6 november 2017

What a career for Andrea Pirlo. One of the best to ever play the sport has played his last match. Bravo! #Brescia #Inter #Milan #Juve #NYCFC pic.twitter.com/w6RgoECnEu — Matthew Klimberg???? (@KlimbergCalcio) 6 november 2017

With that final whistle, we bid farewell to @Pirlo_official who enjoyed an illustrious career in football - full of success.



?????? — Matthew Santangelo (@Matt_Santangelo) 6 november 2017