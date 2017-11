Opvallende trainerswissel bij Eupen: niemand minder dan Claude Makélélé wordt nieuwe coach in Oostkantons

Jordi Condom is niet langer hoofdtrainer van eersteklasser KAS Eupen. De Spanjaard werd maandag ontheven uit zijn functie. Hij kreeg een nieuwe job aangeboden bij Eupen maar koos ervoor om in onderling overleg op te stappen. De club pakt nu uit met een grote naam als nieuwe trainer: Claude Makélélé. De Fransman die de rol van defensief middenvelder revolutioneerde en speelde voor onder andere Real Madrid en Chelsea. Hij tekende een contract voor 2,5 jaar in de Oostkantons.

"De sportieve evoluties van de voorbije weken en de situatie in het klassement heeft KAS Eupen ertoe aangezet om een nieuw wind te laten waaien met het oog op toekomstige uitdagingen", klinkt het op de clubwebsite. "Dat doen we door het aanstellen van een nieuwe trainer. We willen Jordi Condom bedanken voor zijn voorbeeldige inzet en de successen die hij boekte de voorbije jaren. Zoals de promotie naar eerste klasse, het behoud en de halve finale van de beker van België. De club stelde hem een nieuwe functie voor, maar Jordi koos ervoor om een nieuw uitdaging aan te gaan. We wensen hem daarbij het beste."

"We willen Claude Makélélé verwelkomen bij onze club", kondigde Eupen trots aan. "De 44-jarige Fransman heeft een uitstekend palmares als voetballer en coach op het international niveau. Hij was de stuwende kracht bij elk team waarvoor hij speelde en verpersoonlijkt zowel toewijding op het veld als fair play in het voetbal. KAS Eupen is ervan overtuigd dat Makélélé onze club zal helpen haar doelen te bereiken door zijn persoonlijkheid, ervaring en motivatie tijdens zijn contract van 2,5 jaar."

De eerste training van Makélélé staat gepland voor dinsdag om 11u30. Hij zal daarna voorgesteld worden aan de pers.

LEES OOK: De trainerswals in de Jupiler Pro League dendert voort: Eupen is zevende club met nieuwe hoofdtrainer

Topspeler

De Fransman speelde in zijn carrière 636 wedstrijden voor zeven clubs: Stade Brest, Nantes, Marseille, Celta de Vigo, Real Madrid, Chelsea en PSG. Met Real won hij twee keer de Spaanse titel (2001, 2003) en een keer de Champions League (2002). Met Chelsea voegde hij twee Engelse titels (2005, 2006), een FA Cup (2007) en twee League Cups (2007) toe aan zijn palmares. Met PSG won hij in 2010 nog de Franse beker.

Makélélé schopte het ook tot 72-voudig international voor Frankrijk. Hij nam deel aan het WK van 2006, waarbij Les Bleus de finale haalden, en de EK's van 2004 en 2008.

De voormalige verdedigende middenvelder was na zijn carrière assistent bij PSG, hoofdcoach van Bastia, technisch directeur bij Monaco en assistent bij Swansea.