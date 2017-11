Na proces rond Juventus: nu ook onderzoek naar banden tussen Napoli-voorzitter en maffia

De disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) wil Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis dinsdag verhoren over de mogelijke banden tussen zijn club en de maffia. Dat heeft de Gazzetta dello Sport maandag geschreven.

De FIGC maakte bekend dat er sinds de zomer een onderzoek loopt. De speurders willen nagaan of de club van Rode Duivel Dries Mertens toegangskaarten geeft aan supportersgroepen die in contact staan met de Napolitaanse maffiatak Camorra. Ook voetballers van het team zouden in de zaak betrokken zijn.

Het is niet de eerste keer dat de speurders contacten blootleggen tussen Italiaanse teams en de maffia. Zo kreeg Juventus-voorzitter Andrea Agnelli afgelopen september nog een schorsing van een jaar en een geldstraf van 20.000 euro. De disciplinaire commissie verwijt de regerende kampioen tickets ‘en bloc’ te hebben verkocht aan Ultras, terwijl de clubs er niet meer dan vier per keer mogen slijten. Die tickets werden dan voor veel hogere prijzen doorverkocht, en de winsten gingen naar de georganiseerde misdaad.