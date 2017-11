West Ham United zet Slaven Bilic aan de deur, David Moyes opvolger?

De Kroaat Slaven Bilic is niet langer trainer van West Ham United. De staartploeg uit de Premier League heeft de samenwerking stopgezet, zo is maandag bekendgemaakt.

Ook de assistenten van Bilic moeten vertrekken. “We willen Slaven en zijn team bedanken voor de voorbije 2,5 jaar maar we geloven dat verandering nodig is om de club vooruit te krijgen”, luidt het. West Ham hoopt de naam van een opvolger in de loop van de volgende dagen te kunnen vrijgeven. Daarbij wordt voor David Moyes (ex-Man United) genoemd.

Na elf speeldagen staan The Hammers op de achttiende en eerste degradatieplaats in de Premier League. Afgelopen zaterdag verloren de Londenaars met 1-4 van Liverpool, voor het bestuur de spreekwoordelijke druppel.

Slaven Bilic, 49, kwam in de zomer van 2015 aan het roer bij West Ham. De voormalige Kroatische bondscoach leidde de club de voorbije seizoenen naar een zevende plaats (2015-2016) en een elfde plaats (2016-2017).