Kevin Mirallas in nauwe schoentjes bij Everton: uit selectie gezet vlak voor belangrijke match

Het gaat niet goed met de carrière van Kevin Mirallas. De Rode Duivel komt bij Everton nog amper van de bank en werd afgelopen weekend door uit de selectie gezet nadat hij de training voortijdig verliet.

Afgelopen zaterdag stoomde Evertons veldtrainer Duncan Ferguson zijn team klaar voor de zondagmatch tegen Watford. Toen Kevin Mirallas en Morgan Schneiderlin niet hard genoeg hun best deden, gaf hij hen de keuze: of de training ernstig nemen, of naar binnen gaan. Het duo koos voor de laatste optie. Daarna werden de twee door interimmanager David Unsworth uit de wedstrijdkern voor het duel tegen Watford gelaten. Everton won die match overigens met 3-2 en sprong zo weg van een degradatieplaats.

Moeilijk seizoen

De 30-jarige Mirallas tekende in mei een nieuw contract voor drie seizoenen bij Everton, maar wilde afgelopen zomer toch graag vertrekken. Dit seizoen kon hij amper op speelminuten rekenen. Twee weken geleden startte hij nog tegen Leicester, maar na een zwakke prestatie werd hij aan de rust gewisseld.

Ronald Koeman, de vorige trainer van Everton, had eerder al de mentaliteit van van onze landgenoot in vraag gesteld. De aanvaller zit wel in de selectie van de Rode Duivel voor de matchen tegen Mexico en Japan.