Vakbond FIFPro en FIFA gaan rechten van voetballers beter beschermen

Brussel - FIFPro, de internationale vakbond van professionele voetballers, en de Wereldvoetbalbond FIFA hebben een akkoord gevonden om de rechten van de profspelers beter te beschermen. Dat hebben beide instanties maandag bekendgemaakt.

De FIFPro en FIFA willen vooral werk maken van een beter wettelijk kader rond conflicten tussen teams en spelers, wanneer die laatsten bijvoorbeeld niet tijdig betaald worden. Ook moeten er regels komen die verhinderen dat clubs een voetballer, die overbodig is in de kern, dwingen om alleen te trainen. Het transfersysteem zal daarnaast herbekeken worden en de “gezondheid en veiligheid” van de spelers moet meer primeren bij onder meer de opmaak van de internationale wedstrijdkalender. De betrokken instanties zullen de plannen de komende tijd meer vorm geven.

“We zijn erg blij met de overeenkomst met de FIFA die bereid is te luisteren naar de zorgen van de voetballers”, reageerde FIFPro-voorzitter Philippe Piat. “Het stemt ons tevreden dat ons standpunt dat het transfersysteem aan verbetering toe is, gedeeld wordt. Dit akkoord betekent de start van de grootste veranderingen in het transfersysteem sinds 2001.” De FIFPro maakte voorts bekend af te zien van zijn plan om het transfersysteem juridisch aan te vechten bij de Europese Commissie.

Ook FIFA-baas Gianni Infantino is in de wolken met het akkoord tussen de partijen. “Dit is een belangrijke mijlpaal in de verbetering van het beleid rond het professionele voetbal”, aldus de Zwitser in een korte reactie.