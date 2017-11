KV Oostende aanvaardt schikkingsvoorstel voor Jali na rode kaart tegen Zulte Waregem

Brussel - KV Oostende verzet zich niet tegen de twee speeldagen schorsing die Andile Ernest Jali maandag voorgesteld kreeg door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), zo bevestigde clubwoordvoerder Bram Keirsebilck. De middenvelder van de kustploeg is daardoor geschorst voor de verplaatsing naar Sclessin tegen Standard (18/11) en de thuiswedstrijd tegen rode lantaarn Eupen (25/11).

Jali pakte zondagavond op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League een rode kaart. De Zuid-Afrikaanse middenvelder ging in het begin van de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem ter hoogte van het middenveld op de kuit van Sander Coopman staan. Scheidsrechter Erik Lambrechts toonde hem in de 50e minuut de rode kaart. KV Oostende hield de zege ondanks het numerieke ondertal wel thuis, het werd 4-2.

Het Bondsparket vorderde maandag twee speeldagen schorsing en een boete van 600 euro voor Jali, KVO accepteert die strafmaat en zal dinsdagmiddag niet voor de Geschillencommissie verschijnen met het oog op een lichtere sanctie.