Technisch directeur die Courtois, Lukaku en De Bruyne naar Chelsea haalde, stapt op bij de Blues

Michael Emenalo is niet langer de technisch directeur van Chelsea. Dat heeft de club uit de Premier League maandag bekendgemaakt. “Dit was voor mij een heel moeilijke beslissing”, reageerde de 52-jarige Nigeriaan.

Emenalo was sinds 2007 werkzaam op Stamford Bridge. Vanaf 2011 fungeerde de oud-international als technisch directeur. Met de Londense club won hij de Champions League in 2012 en de Europa League in 2013. Op zijn erelijst staan met Chelsea ook onder meer drie landstitels en drie eindzeges in de FA Cup.

“Ik denk dat ik de juiste beslissing genomen heb voor mezelf, mijn familie en de club”, verklaarde Emenalo. “Ik had de afgelopen tien jaar het voorrecht om te werken met de meest getalenteerde mensen uit de sportwereld, en vertrek met erg veel trots om de dingen die we bereikt hebben. Ik wens Chelsea al het beste.”

Emenalo haalde in die tien jaar heel wat grote namen naar Stamford Bridge. Daarbij ook heel wat Belgen, zo was hij verantwoordelijk voor de transfers van onder meer Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois.