Naast de Duivels maakten ook deze toplanden hun WK-shirt bekend (en één duidelijk thema keert overal terug)

Rusland wordt retro. Niet enkel de Rode Duivels maakten maandag een nostalgisch WK shirt bekend. Ook de toplanden als Duitsland, Spanje, Argentinië, Colombia, … allen lanceerden ze opvallende truitjes. En telkens is er een link met het verleden.

Spanje: met de knipoog naar 1994

Alvaro Morata lijkt steeds meer dé man die Spanje opnieuw successen moet bezorgen. Het is dan ook niet verrassend dat de Chelsea-aanvaller het truitje van de nationale ploeg mocht tonen aan de wereld, een truitje die meteen doet denken aan het WK in 1994. Toen raakte Spanje tot in de kwartfinale, met spelers als Pep Guardiola en Luis Enrique in de rangen...

Spanje zoekt in Rusland naar eerherstel, want La Roja werd op het WK 2014 uitgeschakeld in de groepsfase. Op het EK 2016 in Frankrijk was de 1/8e finale al het eindstation voor Spanje.

Maar niet elke Spanjaard vindt het ontwerp geslaagd. Op het shirt is, naast het traditionele rood en geel, ook nog een violet accent aangebracht. Deze kleurencombinatie roept in het Zuid-Europese land herinneringen op aan de vlag van de Tweede Spaanse Republiek, die duurde van 1931 en 1939 en ten einde kwam toen de dictatuur van Franco ingesteld werd.

Fabrikant Adidas mag dan wel verkondigen dat de kleuren en het design pasen bij “de snelheid, energie en het type voetbal” waar La Roja voor staat, in Spanje zijn de reacties gemengd. “Het nieuwe truitje heeft charme en de geschiedenis en rijkdom van Spanje zijn in het rood en geel (kroon van Aragon) en het violet (van Castilië) vertegenwoordigd”, schreef Alberto Garzon, leider van het linkse Izquierda Unida, op Instagram. “Het is lang geleden dat de Spaanse selectie zo’n knap shirt had”, trad zijn collega van Podemos, Pablo Iglesias, bij.

Andere internetgebruikers vinden de uitrusting dan weer niet geslaagd, en doen via Twitter hun beklag. Zij vinden dat Adidas, gezien de huidige politieke onrust met Catalonië, op veilig had moeten spelen en geen shirt had moeten ontwerpen dat aan de Tweede Spaanse Republiek zou kunnen doen denken.

The Spain 2018 World Cup kit will likely be inspired by the 1994 edition. pic.twitter.com/TDN7nzbIVS — myfootballfactory (@myfootfactory) June 7, 2017

Argentinië: duidelijke boodschap van Messi en co.

Een stoere Lionel Messi - wie anders - poseerde op een veld met een sober truitje van Argentinië. De Argentijnen wisten pas op de slotspeeldag van de voorrondes hun WK-ticket te boeken, maar reizen naar Rusland af met een duidelijke missie: opnieuw wereldkampioen te worden. Hun truitje lijkt dan ook geïnspireerd op de outfit uit 1993, de laatste keer dat Argentinië een groot toernooi won. Toen bezorgde Gabriel Batistuta Argentinië de gouden medaille op de Copa América...

#ElRincóndelaHistoria con @jibague :hoy cumple 74 años Alfio "Coco" Basile, ultimo entrenador de fútbol Campeón con Argentina, Ecuador 1993 pic.twitter.com/6LUsA4O7vq — elimperiodeldeporte (@imperiodeporte) November 1, 2017

Colombia: de mosterd van Valderrama

James Rodriguez ontbolstert dit seizoen opnieuw op uitleenbasis bij Bayern München en wil zich deze zomer ook opnieuw tonen op het WK in Rusland. Bijna vier jaar geleden leerde de wereld namelijk een 23-jarige James kennen door deze wereldgoal tegen Uruguay...

Op het WK in Rusland doet Colombia het met een truitje dat doet terugdenken aan de tijd van Carlos Valderrama. ‘El Pibe’ fladderde op het WK 1990 in Italië over het veld in een soortgelijke outfit: geel met de andere kleuren van de Colombiaanse vlag aan de zijkanten.

Su fútbol técnico dotó de personalidad a la gran generación colombiana de los 90. Carlos Valderrama cumple 55 años. pic.twitter.com/nu5Cn27fcG — Falso 9 (@falso9web) September 2, 2016

Duitsland: ook goede herinneringen aan 1990

Afsluiten doen we met Duitsland. De regerende wereldkampioen wil in Rusland natuurlijk zijn titel uit 2014 verlengen en doet dat uiteraard ook met een retro shirt. Tony Kroos, Mesut Ozil en Mats Hummels zullen in Rusland een shirt aantrekken met een stevige knipoog naar het WK 1990 in Italië. Toen won West-Duitsland de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan. Andreas Brehme scoorde vijf minuten voor affluiten de beslissende penalty.

It'll be back to the future next summer for Germany - their #WorldCup kit in Russia a beautiful homage to their iconic Italia 90 one pic.twitter.com/lRdCNQa7Zn — Sporting Index (@sportingindex) October 26, 2017