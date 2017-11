Genoa stelt oude bekende aan als nieuwe coach

De Italiaanse eersteklasser Genoa heeft maandag Davide Ballardini aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 53-jarige Ballardini was al twee keer eerder (2010-2011 en 2013) hoofdcoach in Genua en volgt de zondag ontslagen Kroaat Ivan Juric op.

Juric en Genoa, met Stephane Omeonga als basisspeler, verloren zaterdag de stadsderby tegen het Sampdoria van Dennis Praet (0-2). Dat bleek het verlies te veel voor de voormalige Kroatisch international. Genoa staat met nauwelijks zes punten uit twaalf wedstrijden op de achttiende plaats in de Serie A, een degradatieplaats. Ook de Bosniër Ervin Zukanovic (ex-Dender, Eupen, Kortrijk en AA Gent) staat onder contract in Noord-Italië.

Ballardini stond deze zomer tot begin september nog aan het roer bij tweedeklasser Palermo, zijn derde passage bij die club (na 2008-2009 en 2015-2016). Hij was nochtans tijdens het vorige seizoen nog ontslagen in Sicilië. Voordien leidde hij in de Serie A ook Cagliari (2005 en 2007-2008), Lazio (2009-2010) en Bologna (2014).