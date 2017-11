Marc Brys hard voor Teodorczyk: “Ik vraag me af wat hij bij Anderlecht doet”

De topper tussen Anderlecht en Club Brugge eindigde dit weekend zoals hij begon: met een 0-0 op het scorebord. Bij Anderlecht zette Hein Vanhaezebrouck spits Lukasz Teodorczyk op de bank, de Poolse topschutter van vorig seizoen zoekt al even tevergeefs naar de goede vorm. “Ik vraag me af wat hij bij Anderlecht doet”, is Beerschot-Wilrijk-trainer Marc Brys hard voor de spits in de voetbaltalkshow VISTA!.

In het praatprogramma van Proximus en Het Laatste Nieuws werd Marc Brys gevraagd naar zijn mening over Lukasz Teodorczyk, de Poolse spits van Anderlecht. Brys gaf zijn ongezouten mening: “Ik vind het onbegrijpelijk. Wat ik denk als ik hem zie spelen? Ik vraag me af wat hij bij Anderlecht doet, dat is een eerlijk antwoord.”

“Hij is zo on-Anderlechts”, klinkt het verder. “Of Placca (de spits van Beerschot-Wilrijk, red.) beter is? Dat is een ander type, meer een winger. Maar Teodorczyk is naar Anderlecht-normen te ongeschoold. Te veel op het fysieke gericht. En nu het niet draait, merk je dat ook veel meer. Hij is altijd de man die de fout maakt tegenover de verdediger. Dat weten al zijn tegenspelers al.”