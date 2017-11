De Bruyne exponent van ‘biljoenenteam’ Manchester City: meer waard op de transfermarkt dan Ronaldo of Messi

Kevin De Bruyne is op dit moment de meest waardevolle speler van Manchester City. Op het veld, maar ook qua transferwaarde. De middenvelder van Man City is op dit moment maar liefst 145 miljoen euro waard op de transfermarkt. Daarmee is De Bruyne de derde meest waardevolle speler in de Premier League. Dat blijkt uit berekeningen van het Zwitserse CIES Football Observatory, gespecialiseerd in het wetenschappelijk bepalen van marktwaarden van voetballers.

Het nieuwe rapport van het CIES leverde enkele opvallende cijfers op. Zo is de kern van het Engelse Tottenham op dit moment meer waard dan FC Barcelona of Real Madrid: 1,17 miljard euro tegenover 1,13 miljard (Barcelona) of 900 miljoen (Real Madrid).

Het meest waardevolle team ter wereld, dat is weinig verrassend Manchester City. De jongens van Pep Guardiola zijn overtuigend het beste team van het moment in de Premier League en zijn allen samen maar liefst 1,19 miljard euro waard. De meest waardevolle speler in de kern is volgens het CIES Kevin De Bruyne: 145 miljoen euro. Dat is meer dan Lionel Messi (117 miljoen) en veel meer dan Cristiano Ronaldo (96 miljoen) of Gareth Bale (55 miljoen)...

De meest waardevolle speler ter wereld, dat is op dit moment natuurlijk Neymar. De Braziliaan van PSG is volgens het CIES 218 miljoen waard en laat zo Tottenham-spits Harry Kane achter zich. De topschutter in de Premier League is volgens het CIES 186 miljoen euro waard. Romelu Lukaku wordt volgens het CIES geschat op een waarde van 165 miljoen euro en is daarmee de meest waardevolle speler van Manchester United, bij Chelsea is Eden Hazard met 121 miljoen ook de meest waardevolle speler ter wereld.

De tien meest waardevolle spelerskernen ter wereld:

1. Manchester City: 1,19 miljard euro (meest waardevolle speler: Kevin De Bruyne, 145 miljoen euro)

2. Tottenham: 1,17 miljard euro (meest waardevolle speler: Harry Kane, 186 miljoen euro)

3. FC Barcelona: 1,13 miljard euro (meest waardevolle speler: Luis Suarez, 134 miljoen euro)

4. Chelsea: 1,04 miljard euro (meest waardevolle speler: Eden Hazard, 121 miljoen euro)

5. Manchester United: 919 miljoen euro (meest waardevolle speler: Romelu Lukaku, 165 miljoen euro)

6. Real Madrid: 903 miljoen euro (meest waardevolle speler: Cristiano Ronaldo, 96 miljoen euro)

7. Liverpool: 901 miljoen euro (meest waardevolle speler: Mohammed Salah, 101 miljoen euro)

8. PSG: 864 miljoen euro (meest waardevolle speler: Neymar, 218 miljoen euro)

9. Atlético Madrid: 800 miljoen euro (meest waardevolle speler: Antoine Griezmann, 147 miljoen euro)

10. Juventus: 743 miljoen euro (meest waardevolle speler: Paulo Dybala, 166 miljoen euro)