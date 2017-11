Jordan Lukaku weer veroordeeld en heeft nu al drie jaar rijverbod

Het lopende rijverbod van Rode Duivel Jordan Lukaku (23) is gisteren door de politierechter verder aangedikt met negen maanden.

De Range Rover van de voetballer van Lazio werd in november 2015 en februari 2016 geflitst in Sint-Niklaas. Het ging telkens om een kleine snelheidsovertreding, maar Lukaku had op beide momenten een rijverbod. Dat was ook het geval bij eerdere snelheidsovertredingen.

Met de nieuwe straf bedraagt zijn rijverbod nu al drie jaar. Lukaku noch zijn advocaat kwamen naar het proces. De voetballer verklaarde eerder al dat hij nooit achter het stuur zat.