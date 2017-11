Geblesseerde Alderweireld werkt aan herstel en telt af naar eindejaarsperiode

Terwijl de ­Duivels de oefeninterlands tegen Mexico en Japan voorbereiden, werkt Toby ­Alderweireld aan zijn herstel in het oefencentrum van Tottenham in het Noord-Londense Enfield. De verdediger is zes weken out met een spierscheur aan de hamstrings en fotografeerde zichzelf terwijl zijn rechterbeen ­volledig ingepakt is. Alderweireld mist sowieso de North London Derby op Arsenal (18 november), maar raakt ­mogelijk hersteld voor de drukke eindejaarsperiode, te beginnen met de topper op ­Manchester City op 16 december.