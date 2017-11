Bijna alle Rode Duivels fit voor interlands: alleen zorgen om Christian Kabasele

De Rode Duivels trainen vandaag om 17.30 uur voor het eerst met het oog op de oefeninterlands tegen Mexico (vrijdag) en Japan (dinsdag). De training is open en fans zijn dus toegelaten. Bij de 28 geselecteerden is er alleen twijfel over Christian Kabasele die met Watford een knie in de rug kreeg geplant en daardoor het veld vroeger moest verlaten.