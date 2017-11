Aad de Mos vindt dat zowel Anderlecht als Club topspits mist: “Ik zie geen Nilis, geen Amokachi”

De topper tussen Anderlecht en Club Brugge maakte duidelijk dat beide titelfavorieten één ding ontberen: een onbetwiste nummer één in de spits. Hein Vanhaezebrouck en Ivan Leko wisselden er opnieuw op los, en dat verwondert analist Aad de Mos niks. “Ik zie geen enkele topper. Niemand die in het rijtje Amokachi, Papin, Koller, Nilis... zal komen.”

“Bij Anderlecht zie ik geen enkele aanvaller die de ploeg voetballend beter zal maken. Teodorczyk spant de kroon. Het is duidelijk dat hij vorig jaar in het casino zat en gewoon geluk had. Er stond stond ...