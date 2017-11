CLUBNIEUWS. Onyekuru was mentaal niet klaar voor topper tegen Club, wordt Jan Breydelstadion best gesloopt?

Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck mocht het maandagavond uitleggen. Zowel op de Franstalige als de Vlaamse televisie was hij te gast in de voetbaltalkshows van de openbare omroep. Hij vertelde onder meer dat Onyekuru mentaal niet klaar was om te starten tegen Club Brugge. Bij blauw-zwart wordt intussen naar de toekomst gekeken in een nieuw stadion, al betekent dat mogelijk het definitieve einde van het Jan Breydelstadion… Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Vanhaezebrouck: “Onyekuru zit met WK in zijn hoofd”

Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck kwam gisteren in Extra Time terug op zijn eerste maand bij Anderlecht. Volgens de West-Vlaming maakt zijn ploeg vooruitgang, maar “kan je een tanker niet in 1-2-3 draaien”. Hij onthulde ook dat Henry Onyekuru mentaal niet klaar was om te starten tegen Club Brugge. “Onyekuru is op dit moment op weg naar Nigeria waar hij gaat debuteren bij de nationale ploeg”, zei hij in Extra Time. “Hij zit met zijn hoofd bij het WK en was niet klaar om te starten tegen Club Brugge.”

Vanhaezebrouck liet On­yekuru wel invallen en probeerde hem eerst als tweede spits uit. Maar dat was geen succes. “Hij was verloren en wist niet hoe hij de bal moest vragen. Daarom heb ik hem terug naar de flank gestuurd.”

Kums in preselectie Duivels

Over Sven Kums en Leander Dendoncker was Vanhaezebrouck wel tevreden. “Ze bereiken stilaan hun oude vorm. Sven Kums was gepreselecteerd bij de Duivels”, verklapte Vanhaezebrouck.

In La Tribune op RTBf kwam hij terug op het seizoenbegin bij Gent. “Het was niet mijn schuld dat we met Coulibaly lengte verloren en dat we voor Andrija­sevic veel te veel betaalden omdat Standard de prijs had opgedreven.” Gent betaalde 4,25 miljoen euro voor Andrijasevic, die gisteren opnieuw met de beloften aantrad. (bla)

AA GENT. Ervaren beloften zetten jeugdig Eupen opzij

Gent trad opnieuw aan met flink wat spelers uit de A-kern. Voor de rust hielden beide teams elkaar lang in evenwicht maar op aangeven van een bedrijvige Frank Andrijasevic (foto) opende Abdelali de score. Na de pauze verdubbelde de Kroaat, die eindelijk een teken van leven gaf na enkele gitzwarte maanden, de Gentse voorsprong. In de slotminuut legde Abdelali – weer heel trefzeker – de eindstand vast. (ssg)

ANTWERP. Limbombe traint nog met beloften

De Antwerp-spelers Debaty, Ghandri, Randriambololona, Achter en Ofosuhene speelden met de beloften. Rond de (voor even?) naar de B-kern verbannen Limbombe bleef het ook gisteren stil. De flankspeler moest omwille van disciplinaire redenen twee weken met de beloften meetrainen. De club liet gisteren weten dat hij daar voorlopig verder traint, wellicht zeker tot eind deze week. De geblesseerden Arslanagic, Toure en Oulare hielden het andermaal bij verzorging en specifieke oefeningen. De beloften speelden 1-1 tegen Lokeren. Achter maakte het doelpunt voor Antwerp. (stdr)

CLUB BRUGGE. Nieuwe studie: “Jan Breydel wordt best gesloopt”

De renovatie van het Jan Breydelstadion is onbegonnen werk. Cercle Brugge voetbalt best in een nieuw stadion op dezelfde site. Dat is de conclusie van een studie die besteld werd door de stad Brugge.

Volgens de huidige planning verhuist Club Brugge in 2022 naar een nieuw sta­dion langs de Blankenbergse Steenweg. Omdat het huidige Jan Breydelstadion veel te groot is voor Cercle Brugge, stapte de groen-zwarte vereniging met een renovatievoorstel naar de stad Brugge, eigenaar van het stadion. Het doel was de capaciteit terug te brengen naar 12.000 zitjes, met daarnaast ook ruimte voor appartementen, kantoren en andere functies. Maar volgens een bron dicht bij het dossier zijn er te veel financiële en technische onzekerheden bij een renovatie. “Onder meer doordat er nog grote onzekerheid is over wat men tijdens de afbraakwerken zal aantreffen.”

De stad Brugge neemt binnenkort een beslissing over de toekomst van de site. Een nieuwbouw heeft als voordeel dat Cercle in Jan Breydel kan blijven voetballen tot het nieuwe stadion klaar is. (ktb)

KV KORTRIJK Nog geen nieuws rond trainer Anastasiou

Bij KV Kortrijk woedt de crisis hevig voort na het verlies in Mechelen. De positie van coach Yannis Anastasiou lijkt daardoor onhoudbaar geworden. Het bestuur van Kortrijk meldde gisterenavond nog dat er geen nieuws was over de trainer. De spelers kregen dan weer twee dagen vrij om hun hoofd vrij te maken van alle zorgen. Sommigen zochten ook andere oorden op. Zo geniet Kristof D’Haene momenteel van een uitje naar Zwitserland. (gco, fbu)

KV MECHELEN. Ex-ploegmaat van Bandé op komst

Als alles goed gaat, test over enkele weken een nieuw Burkinees talent bij Malinwa. Het gaat om Trova Boni, een ex-ploegmaat van Bandé bij het Burkinese Salitas FC. Boni, die in december 17 wordt, is een defensieve middenvelder die ook achterin kan spelen. Hij zat al in de voorselectie van de nationale ploeg. Vandaag hervat KV Mechelen de trainingen. Moris (Luxemburg), Bandé (Burkina Faso), Cobbaut (Belgische U21), De Bie (U19) en Valkenaers (U19) ontbreken door interlandverplichtingen. Gisteravond speelden de beloften 3-3 gelijk tegen Genk. Kolovos en Ganvoula speelden én scoorden. Ook Drazic, Kawaya en Leal deden extra ritme op. (dvd)

LOKEREN. Miric drie weken aan de kant

Marko Miric (foto) ondergaat vandaag een artoscopie aan de knie waardoor de 30-jarige Serviër een drietal weken buiten strijd is. De flankaanvaller Guus Hupperts trainde gisteren voor het eerst opnieuw mee met de groep. De Nederlander moet binnen enkele weken opnieuw wedstrijdfit zijn. (whb)

RACING GENK. Negen internationals weg

Negen spelers ontbreken op training wegens interlandverplichtingen: Vukovic: 10/11 Honduras-Australië en 15/11 Australië-Honduras (WK-kwalificatie); Ingvartsen en Maehle: 14/11 Polen­Denemarken (EK-kwalificatie U21); Brabec: 8/11 IJsland-Tsjechië en 11/11 Tsjechië-Qatar (oefen); ­Malinovskyi: 10/11 Oekraïne-Slovakije (oefen); Schrijvers, Heynen, Jackers: 9/11 België-Cyprus en 14/11 Turkije-België (EK-kwalificatie); Khammas: 8/11 en 11/11 Marokko-Frankrijk U20 (oefen). (rco)

STANDARD. Twaalf internationals weg

Standard ziet tijdens de interlandbreak twaalf internationals uitvliegen. Dat zijn: Agbo (Nigeria), Goreux (Haïti), Luyindama, Paul-José Mpoku (foto, Congo), Ochoa (Mexico), Luchkevych (Oekraïne U21), Laifis (Cyprus), Marin (Roemenië), Miya (Oeganda), Djenepo (Mali), Bodat (België U21) en Deom (België U19). Fai (geschorst bij Kameroen) en Cop (Kroatië, voetblessure) moeten passen voor hun nationale ploeg. (bfa)

STVV. Charisis weer op oefenveld?

De Kanaries hadden genoten gisteren van een vrije dag. Vandaag en morgen wordt er telkens twee keer getraind. Het is afwachten of Jonas De Roeck al geblesseerden recupereert. Charilaos Charisis is mogelijk van de partij. De clubs uit de Jupiler Pro League kennen sinds gisteren de precieze data van hun wedstrijden in de maanden december en januari. Genk en STVV komen niet in actie op tweede kerstdag, zij sluiten 2017 af op woensdag 27 december. Genk treedt die avond om 18 uur aan in Oostende, STVV ontvangt Antwerp om 20.30 uur. (rco)

WAASLAND-BEVEREN. Jans moet zich bij bondsdokter melden

Rudy Camacho kreeg zaterdagavond tegen Moeskroen zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daarmee geschorst voor de competitiewedstrijd op het veld van leider Club Brugge. Laurent Jans speelde tegen Moeskroen zijn eerste wedstrijd na zijn blessure. De Luxemburgse rechtsachter had wat last en werd tien minuten voor tijd gewisseld. De dag nadien kende Jans een kleine reactie aan de knie. Hij moet zich in de loop van de week melden bij de bondsdokter van de Luxemburgse nationale ploeg. Daar wordt beslist of hij fit raakt voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Hongarije aanstaande donderdag. (whb)

ZULTE WAREGEM. Olayinka krijgt rust

Man in vorm bij Essevee Peter Olayinka (foto) was er zondagavond niet bij op KV Oostende. De Nigeriaan kreeg in Vitesse een trap op de knie. De schade viel mee, maar tijdens de opwarming had hij te veel last. Er werd besloten om geen risico te nemen en Olayinka zat op de bank. Gisteren bleef hij ook langs de kant tijdens de training. Bij Zulte Waregem wil men niets overhaasten en gezien de interlandbreak is er voldoende tijd om te rusten. (jcs)