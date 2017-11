Makelaar Stanciu na vergadering met Van Holsbeeck: “Zoeken naar oplossing”

De entourage van Nicolae Stanciu stuurt aan op een oplossing voor het gebrek aan speelkansen van de Roemeen bij Anderlecht. Anamaria Prodan, de zaakwaarneemster van de Roemeense recordaankoop, zat gisteren samen met Herman Van Holsbeeck.

In het onderhoud werden nog geen definitieve knopen doorgehakt maar Prodan liet wel verstaan dat de huidige situatie niet kan blijven duren. “Stanciu blijft tot januari bij Anderlecht. Wat er dan gebeurt zullen we zien. We zoeken naar een oplossing”. Vandaag is er al een tweede onderhoud gepland tussen beide partijen.