Analisten hebben opmerkelijk advies voor Lukaku, Hazard moet kritiek slikken: “Nooit zo goed als Neymar”

Manchester United verloor zondag de topper van Chelsea met 1-0. Alweer geen doelpunt dus voor Romelu Lukaku, die onder druk staat. De analisten van Match of the Day kwamen na afloop met advies op de proppen voor ‘Big Rom’. Voor Eden Hazard was er dan weer kritiek van Gary Neville.

Dat Chelsea won dankzij een doelpunt van Alvaro Morata, moet pijn gedaan hebben bij de fans van de Red Devils. Hun club verkoos deze zomer namelijk Lukaku boven de Spanjaard, die vervolgens naar Stamford Bridge verhuisde. Onze landgenoot staat nu al zeven wedstrijden droog, waarvan vier in de Premier League. Hoog tijd dus om de vorm van Lukaku te bespreken, dacht men bij Match of the Day. En daar kwamen de analisten tot enkele opmerkelijke bedenkingen.

“Lukaku heeft al getoond dat hij kan scoren, maar op dit moment lijkt hij niet juist te bewegen”, stelt Ian Wright (ex-Arsenal en Crystal Palace) vast. Hij wijkt uit om de bal te krijgen, maar keert niet snel genoeg terug naar het strafschopgebied.”

“Maar waar is de aanvallende middenvelder?”, vraagt de voormalige spits zich af. “David De Gea moet toch niet voor de assist zorgen. Niemand helpt Lukaku. Chelsea heeft Hazard en Fabregas, bij Tottenham spelen Eriksen en Dele Alli, en Manchester City heeft De Bruyne en Silva. Mkhitaryan kon maar zes keer passen op Lukaku.”

En dus kwam voormalig topscorer Alan Shearer (ex-Blackburn en Newcastle) met advies voor de Rode Duivel. “Het is begrijpelijk dat Lukaku naar buiten uitwijkt, als hij de bal niet krijgt. Maar hij helpt er niemand mee, want hij is het gevaarlijkst in het strafschopgebied. Andere spelers moeten de kansen creëren voor hem. Dat is niet zijn job. Hij moet doelpunten scoren. Het is tijd om wat egoïstischer te worden”, stelde de topscorer aller tijden in de Premier League.

Kritiek op Hazard

Hazard stond zondag dus wel aan de winnende kant op Stamford Bridge. Chelsea is opnieuw genaderd tot op één punt van de tweede plek in Engeland, waar nu Man United en Tottenham staan. Onze landgenoot is na zijn revalidatie opnieuw topfit maar kan voorlopig nog niet de mooie statistieken voorleggen met slechts één goal en één assist in de competitie.

De Rode Duivel zei na de wedstrijd dat hij de ambitie heeft om de beste ter wereld te worden, maar dat dit geen doel is dat hij koste wat het kost wil bereiken. “Ik probeer de beste te zijn”, zei Hazard. “Maar als ik dat niet ben, is dat geen probleem voor mij. Ik wil er gewoon van genieten om op het veld te staan. “Ik weet dat je in het voetbal soms moeilijke momenten hebt, dus ik probeer op hetzelfde niveau te voetballen.”

Die woorden schoten blijkbaar in het verkeerde keelgat bij Man United-legende Gary Neville. “Dit stelt mij enorm teleur. Hazard is een topspeler en zou mij negen van de tien keer kloppen in een één-tegen-één-situatie. Maar we proberen hem te pushen tot de categorie van een Neymar. Hij zal dat nooit bereiken. Hij heeft met teleurgesteld met zijn passie”, klonk het bij Sky Sports.