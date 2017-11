WK-topscorer aller tijden zal trofee presenteren tijdens loting groepsfase

De voormalige Duitse topspits Miroslav Klose zal op vrijdag 1 december (om 16u00 Belgische tijd) in het Kremlinpaleis in Moskou tijdens de loting voor het WK voetbal van komende zomer de Wereldbekertrofee op het toneel brengen. Klose, de WK-topschutter aller tijden met zestien goals, werd in 2014 in Brazilië wereldkampioen met Duitsland.

“Ik heb fantastische herinneringen aan het WK”, opende de ondertussen 39-jarige Klose, die aanwezig was op vier eindrondes (2002, 2006, 2010 en 2014), in een persbericht van de FIFA. “Ik voel me dan ook trots dat ik - zelfs na mijn afscheid - nog deel kan blijven uitmaken van dit spektakel. Ik zal Rusland de trofee presenteren waarvoor we in 2014 zo hard hebben gevochten.”

Klose na zijn doelpunt tegen Brazilië in de halve finales van het WK 2014. Met deze goal verbeterde hij het record van Ronaldo, die tot dan met 15 doelpunten in de eindrondes WK-topscorer was. Foto: EPA

De Rode Duivels gaan op 1 december ook de potten in voor de loting. Net als op het WK in Brazilië in 2014 en op het EK in Frankrijk in 2016 is ons land reekshoofd en komt zo uit in pot 1. Naast de Duivels zitten ook titelverdediger Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen, Frankrijk en gastland Rusland in de eerste bokaal.