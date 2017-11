Net gestopt met voetballen, maar Pirlo heeft al een nieuwe sport gevonden...

De voetbalwereld nam zondag afscheid van Andrea Pirlo. De Architect speelde bij New York City zijn allerlaatste wedstrijd in de Major League Soccer en beëindigde zo een rijkgevulde carrière waarin hij ook voor Italiaanse topclubs Internazionale, AC Milan en Juventus uitkwam. Pirlo is nu dus officieel met voetbalpensioen, maar de Italiaan heeft intussen al een nieuwe sport gevonden om te beoefenen. De 116-voudige Italiaanse international en zijn vriendin Valentina Baldini werden in New York gespot toen ze met de fiets onderweg waren naar een restaurant. Zien we Pirlo binnenkort aan de zijde van Italiaanse wielersterren als Vincenzo Nibali en Fabio Aru? Dan zal hij toch beter materiaal moeten vinden dan de New Yorkse citibike.