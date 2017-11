Leekens ziet bij Hongarije “parallellen” met Rode Duivels: “Ik heb een brok ervaring met dit soort toestanden”

George Leekens zal in november officieel de scepter overnemen als bondscoach van Hongarije, na de interlands tegen Luxemburg (9 november) en Costa Rica (14 november). In een interview met Sport/Voetbalmagazine sprak hij over zijn eerste indrukken bij de Magyaren.

“Hongarije is een mooi land en Boedapest goed om te leven, maar ik ga mijn spelers toch stimuleren om het ook elders te proberen”, stelt Leekens. “Er zijn parallellen met de laatste keer dat ik in België begon. Ik geloof dat in de beginfase toen ook nog zestig procent van mijn kern in België speelde. Om ook hier daartoe te komen, gaan we proberen een goeie samenwerking op te zetten met de clubs.”

“Dat moet een van de doelstellingen worden: onze spelers bij de topclubs in het buitenland krijgen, ook de jongens die nu al buiten de grenzen spelen. Maar het belangrijkste blijven de spelers en het ombuigen van de negatieve spiraal. De achtste finale op het EK was onverwacht en die heeft voor een hoog verwachtingspatroon gezorgd. “

“Er wordt hier veel geïnvesteerd in infrastructuur. Er komt een nieuw nationaal stadion van 67.000 plaatsen. De werkomstandigheden zijn hier goed, ons Tubize heet Telki, ook met viersterrenhotel, een wellnesscentrum en goeie oefenvelden. Een sportcomplex om u tegen te zeggen. Ook naar de jeugd toe zijn er veel stimulansen. Daar zijn de resultaten redelijk, nu gaan we die violen afstemmen met de A-ploeg. Daarom kwamen ze bij mij, omdat ik een brok ervaring heb met dit soort toestanden. In maart zal ik meer weten.”