OH Leuven wil verlenging erfpachtovereenkomst stadion tot 2047

Leuven - 1B-club OH Leuven onderhandelt momenteel met het Leuvense stadsbestuur over een verlenging van de erfpachtovereenkomst voor het stadion tot 2047. De huidige overeenkomst (uit 2012) loopt af in 2031. Dat is de ook de datum waarop de circa 11 miljoen euro leningen aan de stad moeten terugbetaald worden. OHL wil ook dat die terugbetalingstermijn gespreid wordt over de periode tot 2047. Dat verklaarde voorzitter Chris Vandebroeck op ROB-tv.

Ondanks het feit dat OHL zondag de eerste periodetitel in 1B moest overlaten aan Beerschot Wilrijk toonde Vandebroeck zich uiterst tevreden over de overname van de club in mei van dit jaar door het Thaise King Power. “Deze overeenkomst heeft ons grote mogelijkheden geven om een goede spelerskern samen te stellen. Ze blijven hier voor lange tijd en zullen de club op termijn zeker terugbrengen naar 1A. Hopelijk is dat volgend seizoen al het geval”, aldus Vandebroeck.

Naast een goede ploeg werd in het OHL-stadion dankzij King Power ook een geweldige grasmat aangelegd en wordt het oefencomplex in Oud-Heverlee verder uitgebouwd. “We hebben ook de middelen om tijdens de winterstop nog meer spelers aan te trekken indien dit nodig wordt geacht”, aldus Vandebroeck. King Power zorgt verder voor citymarketing van Leuven in Thailand. Ook alle OHL-matchen worden in Thailand uitgezonden.

Voorts krijgen de plannen voor een OHL-supporterscafé op de Oude Markt stilaan concrete vorm. Zo werd het voormalige café Rodins aangekocht en zijn de plannen klaar voor de verbouwing. “We willen openen voor de start van het WK in 2018. De suppporters zullen er naar de WK-wedstrijden kunnen komen kijken en later natuurlijk naar de matchen van OHL”, aldus Vandebroeck.