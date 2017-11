Teleurgestelde Praet opnieuw niet geselecteerd voor Duivels: “Tien jaar geleden was ik er altijd bij”

Bondscoach Roberto Martinez maakte afgelopen vrijdag zijn selectie bekend voor de oefenwedstrijden van de Rode Duivels tegen Mexico en Japan. Bij de geselecteerden was er opnieuw geen spoor van Dennis Praet, die intussen al bijna drie jaar niet meer speelde voor de nationale ploeg. En dat doet pijn. “Het was echt nu of nooit,” vertelt de voormalige Gouden Schoen in Sport/Voetbalmagazine.

Praet uitte begin oktober ook al zijn twijfels toen hij niet geselecteerd werd voor de interlands tegen Cyprus en Bosnië-Herzegovina. Deze keer leken de kaarten door blessures van andere Belgen gunstiger dan ooit te liggen, maar toch werd de Sampdoria-speler over het hoofd gezien. “Je mag het gerust een zware ontgoocheling noemen,” vertelde Praet in een interview met Sport/Voetbalmagazine. Ik ben aan een goed seizoen bezig, met Sampdoria sta ik op een zesde plaats boven ploegen als Fiorentina, AC Milan en Torino én er zijn een paar spelers uit de kern van de Rode Duivels geblesseerd. Dan hoop je op een oproeping.”

Praet tijdens de oefeninterland tegen IJsland op 12 november 2014, zijn voorlopig enige cap voor de Rode Duivels. Foto: Photo News

Het is intussen al even geleden dat Praet het shirt van de Rode Duivels mocht aantrekken. Praet kwam eind 2014 voor het eerst in de nationale selectie onder toenmalig bondscoach Marc Wilmots. Op 12 november van dat jaar mocht hij tegen IJsland een kwartier meespelen, tot dusver zijn enige verschijning voor de Rode Duivels. “Eigenlijk was het nu of nooit. De twee vriendschappelijke interlands zijn een van de laatste matchen waarin de coach spelers kan testen. Als je er dan niet bij bent, dan wordt het héél moeilijk om de uiteindelijke WK-selectie te halen. Begin vorig seizoen is de bondscoach mij komen scouten. Dat had ik toch ergens gelezen - ik heb hem toen zelf niet ontmoet. Naar mijn weten is hij dit seizoen nog niet komen kijken. Spijtig. Ze zullen mij via via volgen zeker?”

“Tien jaar geleden altijd een selectie”

Roberto Martinez was onlangs zelf nog aan het woord in Sport/Voetbalmagazine. Daarin gaf hij aan rekening te houden met Praet. Dat de concurrentie op zijn positie groot is, heeft hij ook zelf toe. “Maar dan nog: als je bij een subtopper zit in Italië en daar elke week bij de beteren hoort, dan zou je in aanmerking moeten komen voor de nationale ploeg. Ik heb gewoon pech dat deze generatie Belgische voetballers bijna uitsluitend bij buitenlandse topclubs voetbalt. Ja, dat is soms balen. Tien jaar geleden had je als speler van een Italiaanse subtopper altijd een selectie te pakken.”

