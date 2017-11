Wat is er mis? Ronaldo noteert dramatische statistiek, Mertens is “beter” dan Messi maar heeft werkpunt

Het is voorlopig niet het seizoen van Cristiano Ronaldo. Real Madrid kijkt in La Liga al tegen een achterstand van acht punten aan ten opzichte van leider FC Barcelona. Ronaldo staat dan weer al elf doelpunten achter op zijn grote rivaal Lionel Messi. De Portugees blijkt dan ook een van de minst efficiënte aanvallers in Europa.

Wie had ooit gedacht dat Cristiano Ronaldo het zo moeilijk zou hebben om doelpunten te scoren? De 32-jarige Portugees kon in zeven competitiewedstrijden amper één keer de netten doen trillen. Goed voor een goal om de 630 minuten. Dat levert CR7 een wel heel dramatische statistiek op want slecht één van zijn 48 doelpogingen was succesvol. Goed voor een succesratio van… 2,08 procent. Slechts enkelen met minstens tien pogingen in de vijf grootste Europese competities doen slechter. Waaronder Angel Di Maria, die na 25 doelpogingen nog steeds niet kon scoren dit seizoen.

De meest efficiënte aanvaller in Europa is momenteel Radamel Falcao. De spits van Monaco scoorde liefst dertien keer met amper 26 doelpogingen. Dat staat gelijk aan een succesratio van 50 procent. Ook indrukwekkend: de vier doelpunten uit slechts elf pogingen (36,36 procent) van Man United-winger Anthony Martial. Ook PSG-goalgetter Edinson Cavani haalt de top tien met 31,71 procent dankzij dertien doelpunten uit 41 pogingen.

De meest efficiënte spitsen in de Europese ‘Big Five’:

1. Radamel Falcao (Monaco) - 13 goals uit 26 pogingen = 50 procent

2. Mathew Leckie (Hertha BSC) - 4 goals uit 10 pogingen = 40 procent

Angel Rodriguez (Getafe) - 4 goals uit 10 pogingen = 40 procent

4. Mikel Oyarzabal (Sociedad) - 6 goals uit 16 pogingen = 37,5 procent

5. Anthony Martial (Man United) - 4 goals uit 11 pogingen = 36,36 procent

6. Cédric Bakambu (Villarreal) - 8 goals uit 23 pogingen = 34,78 procent

7. Simone Zaza (Valencia) - 9 goals uit 27 pogingen = 33,33 procent

Antonio Sanabria (Betis) - 7 goals uit 21 pogingen = 33,33 procent

Kevin Volland (Leverkusen) - 6 goals uit 18 pogingen = 33,33 procent

Memphis Depay (Lyon) - 6 goals uit 18 pogingen = 33,33 procent

Shinji Okazaki (Leicester) - 4 goals uit 12 pogingen = 33,33 procent

Loïc Rémy (Las Palmas) - 4 goals uit 12 pogingen = 33,33 procent

8. Gabriel Jesus (Man City) - 7 goals uit 22 pogingen = 31,82 procent

9. Edinson Cavani (PSG) - 13 goals uit 41 pogingen = 31,71 procent

10. Clinton N’Jie (Marseille) - 5 goals uit 16 pogingen = 31,25 procent

Lukaku en Mertens “beter” dan Messi

Lionel Messi komt voor de dag met een succesratio van 17,39 procent. Hij scoorde namelijk twaalf competitiedoelpunten uit 69 doelpogingen, het meeste van alle aanvallers in Europa. Harry Kane zit aan 59 pogingen en scoorde tot nu toe acht keer. Goed voor 13,56 procent rake schoten dus. Minder goed dan Romelu Lukaku, die zeven keer raak trof met 38 schoten: 18,42 procent.

Daarmee doet Lukaku qua efficiëntie dus beter dan Ronaldo én Messi. Net als Dries Mertens. De Rode Duivel van Napoli scoorde tien keer uit 48 doelpogingen (evenveel als de Portugees). Goed voor een succesratio van 20,83 procent. Een héél stuk beter trouwens dan zijn maatje in Italië, Lorenzo Insigne. Die scoorde nog maar drie keer uit 57 pogingen (5,26 procent).

De spelers met de meeste schoten en hun succesratio:

1. Lionel Messi (Barcelona) - 12 goals uit 69 pogingen = 17,39 procent

2. Harry Kane (Tottenham) - 8 goals uit 59 pogingen = 13,56 procent

3. Paulo Dybala (Juventus) - 11 goals uit 57 pogingen = 19,30 procent

4. Lorenzo Insigne (Napoli) - 3 goals uit 57 pogingen = 5,26 procent

5. Edin Dzeko (Roma) - 7 goals uit 56 pogingen = 12,50 procent

6. Ciro Immobile (Lazio) - 14 goals uit 49 pogingen = 28,57 procent

7. Dries Mertens (Napoli) - 10 goals uit 48 pogingen = 20,83 procent

8. Cristiano Ronaldo (Real) - 1 goals uit 48 pogingen = 2,08 procent

9. Florian Thauvin (Marseille) - 5 goals uit 45 schoten = 11,11 procent

10. Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) - 10 goals uit 42 pogingen = 23,81 procent

Werkpunt voor Mertens

Knap werk dus van Mertens maar de centrumspits van Napoli heeft ook wel een serieus werkpunt, zo blijkt. Onze landgenoot staat in de top tien qua aantal dribbels met 57 pogingen tot nu toe. Hij moet daarbij onder andere Lionel Messi (113), Neymar (96) en Christian Pulisic (86) voorlaten. Maar van de tien meest ijverige dribbelkonten kent Mertens wel het op een na laagste succes. Bij slechts 37 procent van zijn dribbels dit seizoen passeerde hij ook effectief zijn directe tegenstander.

De grootste dribbelkonten van Europa en hun succesratio:

1. Lionel Messi (Barcelona) - 113 dribbels, 60 procent gelukt

2. Neymar (PSG) - 96 dribbels, 63 procent gelukt

3. Christian Pulisic (Dortmund) - 86 dribbels, 44 procent gelukt

4. Nabil Fekir (Lyon) - 61 dribbels, 72 procent gelukt

5. Levin Öztunali (Mainz) - 61 dribbels, 32 procent gelukt

6. Allan Saint-Maximin (Nice) - 60 dribbels, 58 procent gelukt

7. Dries Mertens (Napoli) - 58 dribbels, 37 procent gelukt

8. Paulo Dybala (Juventus) - 57 dribbels, 63 procent gelukt

9. Josip Ilicic (Atalanta) - 56 dribbels, 46 procent gelukt

10. Malcom (Bordeaux) - 55 dribbels, 70 procent gelukt