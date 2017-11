Engelse bondscoach moet puzzelen na nieuwe afzeggingen, geblesseerde Coutinho hoogst onzeker bij Brazilië

Engeland kan komende week in de vriendschappelijke interlands op Wembley tegen Duitsland (vrijdag 10 november) en Brazilië (dinsdag 14 november) geen beroep doen op Jordan Henderson (Liverpool), Raheem Sterling en Fabian Delph (beiden Manchester City). Het drietal vervoegt het rijtje afwezigen bij Engeland, dat intussen aanzienlijke proporties aanneemt. Ook bij vijfvoudig wereldkampioen Brazilië is er blessureleed, want Liverpoolmiddenvelder Philippe Coutinho is volgens de medische staf zeer twijfelachtig voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Japan.

Henderson (dij), Sterling (rug) en Delph (kuit) kampen alle drie met blessureleed en moeten afhaken bij de Engelse selectie. Chelsea-verdediger Gary Cahill, die twijfelachtig was, kon de groep wel vervoegen. Eerder had ook het Tottenham-trio Delli Alli (hamstring), Harry Winks (enkel) en Harry Kane (knie) al moeten afhaken. Engels bondscoach Gareth Southgate riep Jake Livermore (West Bromwich Albion) en Michael Keane (Everton) in hun plaats op, maar zal hoe dan ook moeten sleutelen aan zijn opstelling.

Bij Brazilië kampt Philippe Coutinho, de aanvallende middenvelder van Liverpool, met een spierblessure in de linkerdij. De kans is klein dat Philippe Coutinho zal aantreden tegen Japan”, bevestigde Rodrigo Lasmar, de arts van de Braziliaanse selectie. “We doen ons best om hem speelklaar te krijgen voor de ontmoeting met Engeland, dinsdag op Wembley (om 21u00). Misschien kan hij vrijdag op de bank plaatsnemen en enkele minuten invallen, maar ik vrees ervoor. We mikken op de tweede match.”

Japan, dat het dinsdag (om 20u45) in Brugge tegen de Rode Duivels opneemt, nam Ryota Morioka (Waasland-Beveren), Yuya Kubo (AA Gent) en Eiji Kawashima (ex-Lierse en Standard) op in zijn selectie.