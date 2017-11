Mirallas excuseert zich tegenover Everton maar onthult wat er echt gebeurde op training

Het was vorig weekend even schrikken voor Kevin Mirallas. De Rode Duivel werd uit de selectie gezet bij Everton voor de belangrijke confrontatie met Watford nadat hij de training voortijdig had verlaten, samen met ploegmaat Morgan Schneiderlin. Dinsdag excuseerde Mirallas zich tegenover de club en de fans op zijn Instagram-account.

LEES OOK: Kevin Mirallas in nauwe schoentjes bij Everton: uit selectie gezet vlak voor belangrijke match

"Ik moet de waarheid van een aantal artikels in de media rechtzetten", begon de aanvaller. "Ik ben niet uit de selectie gezet door een gebrek aan inzet tijdens de training. Dit was een beslissing van de trainer. Ik was inderdaad gefrustreerd omdat ik net 100 procent toegewijd ben aan deze club sinds ik er in 2012 arriveerde. Ik kan onze huidige rangschikking niet accepteren. Ik wil me verontschuldigen ten aanzien van de voorzitter, de eigenaar, mijn ploegmaats en de trainer omdat ik op dat moment niet overweg kon met mijn frustratie."

I have to restore the truth after some articles in the medias. I was not excluded of the squad due to a lack of commitment during training this was a manager Decision And I was frustrated as I am fully committed in Everton since arriving in 2012 and I can’t accept our actual ranking....I apologize to the president and owner, my team mates and the manager for not being able to cope at that moment with my frustration. Een bericht gedeeld door Kevin Mirallas (@kmirallas11) op 7 Nov 2017 om 4:40 PST

Moeilijk seizoen

De 30-jarige Mirallas tekende in mei een nieuw contract voor drie seizoenen bij Everton, maar wilde afgelopen zomer toch graag vertrekken. Dit seizoen kon hij amper op speelminuten rekenen. Twee weken geleden startte hij nog tegen Leicester, maar na een zwakke prestatie werd hij aan de rust gewisseld.

Ronald Koeman, de vorige trainer van Everton, had eerder al de mentaliteit van van onze landgenoot in vraag gesteld. De aanvaller zit wel in de selectie van de Rode Duivel voor de matchen tegen Mexico en Japan.