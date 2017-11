Makélélé leidt eerste training bij Eupen: “Het was eerst niet mijn bedoeling om coach te worden”

AS Eupen verbaasde maandag de wereld door Jordi Condom te ontslaan en niemand minder dan Claude Makélélé aan te kondigen als zijn vervanger. Een gigant die de Champions League en kampioenschappen won in Engeland en Spanje en zelfs een WK-finale speelde, is de nieuwe hoofdtrainer van de bescheiden club uit de Oostkantons. Bij de technische staff is men alvast laaiend enthousiast over de Fransman, die zelf ook vol goede moed begint aan een nieuw avontuur. “Uiteindelijk doe je dit omdat je door voetbal gebeten bent.”

“We hebben elkaar toevallig ontmoet in Londen,” vertelde Makélélé over zijn eerste praatje met technisch directeur Josep Colomer. “We hadden meteen een klik. Oorspronkelijk was het niet mijn bedoeling om coach te worden, want ik wilde rust na mijn carrière. Maar uiteindelijk doe je dit omdat je door voetbal gebeten bent. Mijn boodschap aan de spelers was dat allemaal samen naar de essentie moeten gaan. Ik ben hier om hen te helpen en ik hou van orde en discipline. Het is een talentvolle ploeg die nog nood heeft aan maturiteit, vooral tactisch. Daar moet echt alles op punt staan. Zidane? Hij is mijn vriend, en hij is blij voor mij. We moedigen elkaar aan!”

Foto: Photo News

Het ontslag van Jordi Condom en de aanstelling van Makélélé kwamen er heel plots, want Eupen speelde afgelopen weekend nog een knappe wedstrijd bij nummer vier STVV (4-4). Desondanks nam Eupen de rode lantaarn in het klassement over, kennelijk de laatste druppel voor het bestuur. “De ploeg had nood aan een nieuwe richting en Makélélé is exact wat we zochten,” aldus technisch directeur Josep Colomer. “Hij gaf als voetballer een evenwicht in elke van zijn ploegen. Dat is precies wat we nodig hebben. We slikken veel goals en missen het evenwicht om de resultaten te boeken. Makélélé is ideaal wegens zijn parcours en zijn passie. Hij beschouwt Eupen niet als een kleine ploeg, want hij zat in de Premier League. Ook voor hem is dit een uitdaging. We hebben een ambitieus project en willen beetje per beetje groeien. Daarvoor moeten we absoluut in eerste klasse blijven. Ik geloof erg in Makélélé, zijn carrière moet een voorbeeld zijn voor onze jonge spelers.””

Ook bestuurslid Andreas Bleicher was lovend over de nieuwe trainer. “Hij heeft veel ervaring als speler, maar is ook een ervaren coach op internationaal vlak. Hij vertegenwoordigt authenticiteit, vechtmentaliteit en fair play, met hem zullen we onze doelstellingen halen!”

