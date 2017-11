Bondsparket eist zware straf voor Teodorczyk voor natrappen: “Niet de intentie om te kwetsen”

De stevige natrap van Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) aan het adres van Joseph Aidoo (Genk) van twee weken geleden krijgt zoals verwacht nog een staartje. Het bondsparket heeft drie speeldagen schorsing gevraagd voor de Poolse spits, waarvan twee effectief en één met uitstel. Anderlecht ging niet akkoord met dat voorstel, een definitieve uitspraak volgt later deze namiddag.

Het incident deed zich voor aan het einde van de eerste helft tijdens Anderlecht-Racing Genk, op de elfde speeldag. De Pool trapte fors na op Genkenaar Aidoo, die de bal met zijn lichaam afschermde. Scheidsrechter Bart Vertenten trok geel, maar gaf intussen toe dat hij de situatie verkeerd beoordeeld heeft en dat Teodorczyk wegens “brutaliteit” altijd rood had moeten krijgen. “Ik was gefocust op de bal en zie wel een roekeloze trapbeweging, waarvan ik dacht dat ze geel verdiende. Ik kon niet goed zien of hij hem geraakt had en mijn assistent kon me ook niet verder helpen. Nu ik de beelden heb gezien, heb ik de intensiteit van de trap onderschat”, getuigde Vertenten.

Teodorczyk na de match tegen Genk. Foto: BELGA

Teodorczyk verklaarde intussen dat hij “niet de intentie had om Aidoo te kwetsen” en bood zijn verontschuldigingen aan. Anderlecht ging niet akkoord met het schorsingsvoorstel en vraagt één speeldag effectieve schorsing en één met uitstel, omdat Teodorczyk de fysieke integriteit van zijn tegenstander niet in gevaar bracht.” Aanvankelijk had het Bondsparket drie speeldagen schorsing gevraagd, maar bondsprocureur Marc Rubens milderde tot twee effectief en één met uitstel. “Teodorczyk was blijkbaar gefrustreerd en maakt een actie die er niet had moeten zijn. Maar hij heeft ook een uitstekende disciplinair verleden en er zijn geen verzwarende omstandigheden”, zei Rubens.

Anderlecht verloor de match tegen Genk uiteindelijk met 0-1 door een doelpunt van… Aidoo.

Ook Jali voor de Geschillencommissie

Ook KV Oostende kwam dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De Kustboys hebben gepleit voor maximaal één speeldag schorsing als sanctie voor Andile Ernest Jali. De Zuid-Afrikaan pakte zondagavond tegen Zulte Waregem rood in het begin van de tweede helft door ter hoogte van het middenveld op de kuit van Sander Coopman staan. Scheidsrechter Erik Lambrechts toonde hem de rode kaart. KV Oostende hield de drie punten ondanks het numerieke ondertal wel thuis, het werd 4-2.

Andile Jali pakte rood tegen Zulte Waregem. Foto: BELGA

Het Bondsparket hield vast aan zijn vordering van twee speeldagen schorsing. “De trap op de kuit is duidelijk en kon de fysieke integriteit in gevaar brengen”, zei bondsprocureur Marc Rubens. “Het had wijs geweest om ons strafvoorstel te aanvaarden. Dat was namelijk een redelijk voorstel en gezien de feiten ook gerechtvaardigd.” Het Bondsparket had Jali een schikkingsvoorstel van twee speeldagen schorsing en 600 euro boete gedaan, waardoor de verplaatsing naar Sclessin tegen Standard (18/11) en de thuiswedstrijd tegen rode lantaarn Eupen (25/11) op de wip stonden. KV Oostende hoopt dat de uiteindelijke schorsing teruggebracht kan worden tot één speeldag.

“Het is al drie seizoenen geleden dat Jali nog eens rood pakte. Hij staat helemaal niet bekend als een vuile speler. Jali was er zelf van geschrokken en excuseerde zich onmiddelijk. Maar gezien zijn goede disciplinaire verleden en het feit dat hij bijna de volledige tweede helft gemist heeft, vragen we de straf terug te brengen tot één speeldag schorsing”, argumenteerde advocaat Dimitri Dedecker, die samen met clubsecretaris André Cattellion de honneurs waarnam. Jali zat in Zuid-Afrika voor verplichtingen met de nationale ploeg. “We betwisten niet dat er een overtreding is geweest, maar er was zeker geen intentie om echt te trappen. Hij plant zijn studs niet op de benen van de tegenstrever, maar zet zijn voet ertussen. Het was puur nonchalance. Gelukkig was er geen fysiek letsel en kon Sander Coopman onmiddelijk voortspelen.”

De Geschillencommissie maakt zijn uitspraak dinsdagnamiddag bekend.