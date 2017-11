Kroatië hoopt op snel herstel Mandzukic, mist Italië voor het eerst in zestig jaar het WK?

Brussel - Italië miste geen enkel WK meer sinds 1958, maar moet voor de editie van 2018 rekenen op de barrages om zich te plaatsen. De troepen van Giampiero Ventura staan voor een dubbele ontmoeting met Zweden. Kroatië hoopt donderdag thuis tegen Griekenland in de heenwedstrijd van de play-offs voor deelname aan het WK voetbal te kunnen beschikken over Mario Mandzukic. De aanvaller van Juventus is twijfelachtig met een hamstringblessure.

De Italianen zijn alomtegenwoordig in de geschiedenis van het WK voetbal. De Azzurri misten enkel het eerste WK van 1930 (omdat ze niet wilden deelnemen) en de editie van 1958 (omdat ze zich niet konden kwalificeren). Voor de dubbele confrontatie met de Scandinaviërs rekent Ventura opnieuw op Valencia-aanvaller Simone Zaza. Hij bleef het voorbije jaar buiten de selectie, maar werd beloond voor zijn sterk seizoensbegin bij Valencia. De Zweedse bondscoach Janne Andersson maakt zich vooralsnog geen zorgen. “Als we spelen zoals in de kwalificaties kunnen we elk team aan, ook Italië”, liet hij optekenen. Zweden nekte in de strijd om de tweede plaats in groep A Nederland.

Ook Zwitserland werd, ondanks een sterke 27/30, verplicht tot barrages. De Zwitsers verloren in groep B slechts één partij, tegen concurrent Portugal, en dat bleek fataal. De tegenstander in de play-offs is Noord-Ierland, dat na een knap Euro 2016 (tweede ronde) haar vorm bleef vasthouden en tweede werd in groep C, na het ongenaakbare Duitsland. De heenwedstrijd is donderdag in Belfast, zondag kruisen de teams elkaar opnieuw in Bazel.

Denemarken-Ierland is eveneens een interessant duel. Beide landen misten het vorige WK, maar willen graag revanche nemen en in Rusland wel present tekenen. Kopenhagen is het decor voor de eerste partij zaterdag, de terugwedstrijd is voor dinsdag in Dublin. Ook Griekenland-Kroatië is een aantrekkelijke affiche in de barrages. Griekenland, tweede in de groep van de Rode Duivels, kampt met personeelsproblemen achterin. Verdedigers Vasilis Torosidis (Bologna) en Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund) zijn beiden onzeker. De heenwedstrijd is donderdag in Zagreb, zondag volgt de terugwedstrijd in Piraeus.

Bij Kroatië is sterspeler Mandzukic twijfelachtig. Hij liep afgelopen weekend een hamstringblessure op toen hij als invaller op het terrein kwam in het gewonnen competitieduel tegen Benevento (2-1). Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic heeft Andrej Kramaric (Hoffenheim) achter de hand. De spits maakte vorige maand beide doelpunten in het door Kroatië met 2-0 gewonnen kwalificatieduel tegen Oekraïne. Het land eindigde daardoor als tweede en verzekerde zich van de play-offs. Ook Nikola Kalinic van AC Milan kan op de plek van Mandzukic spelen.

Defensieve middenvelder Milan Badelj (Fiorentina) is wegens een ribblessure sowieso niet inzetbaar bij de Kroaten, die eerst thuis spelen. De return in Athene is zondag. Bij Griekenland is de inzetbaarheid van verdedigers Vasilis Torosidis (Bologna) en Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund) onzeker.