Recordinternational van Oranje denkt nog lang niet aan stoppen: “Als ik er eens niet ben, doet dat pijn”

Wesley Sneijder denkt nog niet aan stoppen bij het Nederlandse elftal. De recordinternational haalt te veel plezier uit het spelen voor de nationale ploeg. Dat haalde hij dinsdag aan op het trainingsveld in Katwijk. “Het heeft niet met leeftijd te maken, maar met hoe ik me voel en hoeveel zin ik er nog in heb. En dat gevoel is nog steeds goed”, zei de 33-jarige spelmaker. “Er komt een moment dat ook ik stop, maar niet nu.”

Sneijder zit voor de oefeninterlands tegen Schotland (donderdag 9 november) en Roemenië (dinsdag 14 november) weer bij de selectie van Oranje, nadat bondscoach Dick Advocaat hem vorige maand vanwege fysieke problemen en een gebrek aan speeltijd had gepasseerd voor de slotwedstrijden in de WK-kwalificatie tegen Wit-Rusland en Zweden. Sneijder zat thuis voor de televisie toen Oranje het laatste sprankeltje hoop op het WK 2018 zag vervliegen.

“Als ik er een keertje niet bij ben, doet dat pijn en wil ik juist weer het tegendeel bewijzen. In die fase zit ik nog steeds”, aldus Sneijder, die dat even daarvoor al had aangetoond op het veld. Bij een afwerkoefening toonde de Utrechter maar weer eens zijn klasse, door de bal uit alle hoeken en met zowel links als recht zuiver in de hoek te schieten. “Ik zit lekker in mijn vel. En als ik lekker in mijn vel zit, dan geniet ik op het veld. Vandaag ook weer.”

Sneijder miste vorige maand het afscheid van Arjen Robben, die na de wedstrijd tegen Zweden aankondigde te stoppen als international. Zelf vindt hij het nog te vroeg om te stoppen. “Ik ben nu hier voor deze twee wedstrijden. Of ik volgend jaar weer de motivatie heb voor de volgende duels, weet ik nog niet. Dat ga ik ondervinden.”