Radja Nainggolan opgelucht door rentree bij de Duivels (maar gaat niet akkoord met stelling van Martinez)

Radja Nainggolan stond dinsdagmiddag de pers te woord bij de Rode Duivels. De middenvelder van AS Roma werd door bondscoach Roberto Martinez opnieuw opgeroepen na een lange afwezigheid. “Ik wilde het eerst niet geloven”, gaf Nainggolan eerlijk toe. “Ik dacht dat de coach op zijn lijn ging doorgaan.”

“Ik wilde het eerst niet geloven dat ik opgeroepen was want ik dacht dat de coach op zijn lijn ging doorgaan. Het is natuurlijk leuk om de andere spelers terug te zien. Of ik nu braver ga worden? Ik ben altijd braaf geweest. Je hebt strengere trainers, lossere trainers, dat zal altijd zo zijn. De eerste keer was ik er niet bij omdat ik te laat was, daarna wegens tactische redenen”, aldus Nainggolan.

“De steun van de fans deed deugd, zeker omdat ik jong naar het buitenland ben vertrokken, is die belangrijk voor mij”, vertelde ‘Il Ninja’. Op beelden voor de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea was te zien hoe Nainggolan het met Courtois had over zijn niet-selectie. Nainggolan leek nonchalant, maar gaf toe dat hij met zijn niet-selectie inzat. “Ik lach graag over mijn situatie, dat zit in mijn natuur”, aldus de middenvelder.

“Beste plaats is centraal”

Nu is het zaak om zijn plaats voor het WK te verdienen op het veld. Volgens Roberto Martinez is de beste plaats van Nainggolan op de nummer 10, maar daar gaat hij zelf niet mee akkoord. “Mijn beste plaats is bij de twee centrale middenvelders. Ik zie mezelf niet als concurrent van Hazard of De Bruyne (zoals Martinez zei in datzelfde interview, red.). Ik heb andere kwaliteiten, ik ben niet de man die een tegen een het verschil maakt. En doelpunten kan ik ook vanop het middenveld maken, ik heb bij de nationale ploeg zelfs al van achter de verdediging gescoord.”

“Of ik nu voor twee examens sta? Nee, dat gevoel heb ik niet. Ik hoop vooral dat ik nu goed presteer en ik er bij ben in maart. Maar de coach zegt dat hij 55 spelers volgt, we zullen dus wel zien.”

